حماس: دشمن به دنبال جعل دستاوردهای توهمی برای خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، یک منبع فرماندهی حماس اعلام کرد که تلاشهای اشغالگران برای جعل اطلاعات در خصوص فرماندهی این جنبش و به ویژه شخص یحیی سنوار رییس دفتر سیاسی حماس در غزه بسیار سخیف است.
بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این خصوص تاکید کرد که تلاش اشغالگران در انتشار این اخبار جعلی برای بالا بردن روحیه فروپاشیده شده ارتش و رژیم صهیونیستی است.
حماس همچنین تاکید کرد که شکست اشغالگران در دستیابی به رهبران مقاومت آنها را وادار میکند تا ادعاهایی در خصوص دستاوردهای توهمی برای خود جعل کنند.
به نوشته این بیانیه ادعاهای «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص اختلاف در میان فرماندهان حماس و تلاش برای یافتن جایگزینی برای سنوار کاملا دروغ و بی اساس و بر پایه جنگ روانی است که دشمن صهیونیستی دنبال میکند.
رژیم صهیونیستی هر از چند گاهی ادعاهایی در مورد رهبران حماس از جمله شخص یحیی سنوار مطرح می کند که حتی در رسانههای صهیونیستی نیز مورد تمسخر قرار میگیرد. ادعای نظامیان صهیونیست مبنی برحضور در خانه سنوار یا یافتن لنگه کفش وی یا انتشار تصاویر منتسب به او و خانوادهاش در داخل تونلهای غزه بخشی از این تلاشها است.
نظر شما