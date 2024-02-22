مطالبه کردن برای مردم قابل توقف نیست/ راهکار رفع بیکاری درخوزستان

آیت الله محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه جایگاه مجلس خبرگان رهبری جایگاه مردمی - اخلاقی و عرفی است، بیان کرد: از آنجایی که مجلس خبرگان رهبری ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی دارد یک وظیفه اخلاقی و انقلابی به عهده می‌گیرد بدون اینکه قانون تصویب کرده باشد و این همان مطلبی است که مقام معظم رهبری فرمودند «مجلس خبرگان اگرچه از نظر قانونی وظیفه‌ای جز انتخاب و نظارت بر رهبری ندارد اما می‌تواند حلقه وصل بین مردم و مسئولان باشد».

وی اضافه کرد: علمای مجلس خبرگان منتخب و مورد اعتماد مردم هستند و در بین مردم زندگی می‌کنند و از دردها و مشکلات مردم با خبر هستند، از سوی دیگر اعضای خبرگان نزد مسئولان نظام، دولت و قوه قضائیه شناخته شده هستند؛ بنابراین شاید صدای مردم به مسؤولان نرسد که در این خصوص مجلس خبرگان می‌توانند نقش آفرینی کنند و بلندگوی صدای مردم باشند.

وی اظهار کرد: آب خوزستان از ۷۰ سال مطمع نظر دولت‌ها بوده مبنی بر اینکه آب خوزستان اضافه است و به دریا می‌ریزد در حالی که فلات مرکزی در کنار دست آن تشنه است که باید مقداری از این آب‌ها را به فلات مرکزی برسانیم، با این منطق کار پروژه‌های انتقال آب را آغاز کردند که کلید آن در سال ۱۳۳۲ زده شد، بعد از پیروزی انقلاب با این منطق و استدلال نسبت به زدن تونل‌های متعدد اقدام کردند. در دهه ۹۰ نسبت به آن بسیار افراط شد به طوری که برای رساندن آب به باغات پسته رفسنجان نیز تونلی تعریف کردند در حالی که دیگر تونل‌ها پیوست محیط زیستی نداشت و غیرقانونی بود اما برای این تونل توانستند پیوست محیط زیستی بگیرند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر آب شرب را به همه استان‌ها برسانند بیشتر از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال نمی‌شود در حالی که وزارت نیرو تنها برای انتقال از کارون بزرگ ۱۰ میلیون متر مکعب تصویب کردند یعنی بیش از ۶۰ درصد آب کارون و دز را منتقل کنند. برای حوزه هندیجان که شامل مارون، جراحی، زهره و… است عددی که برای انتقال تصویب شد ۸۵ درصد آورده این رودخانه بود که قصد انتقال آن را داشتند و البته انتقال را هم آغاز کردند و ما آثار بد انتقال را مشاهده کردیم به طور مثال محصولات زراعی کاهش پیدا کرد و میلیون‌ها نخل خشکید.

آیت الله حیدری گفت: به کمیسیون امنیت ملی رفته بودم و در خصوص مشکلات خوزستان با رئیس کمیسیون صحبت می‌کردم و گفتم بر اثر انتقال آب، در خوزستان مشکلات زیادی وجود دارد که کمیسیون امنیت ملی اذعان کرد آب خوزستان کم نیست و به خلیج فارس می‌ریزد، بنده در پاسخ گفتم این حق‌آبه خلیج فارس است که اگر حقابه خود را نگیرد، انتقام خود را از مردم خوزستان می‌گیرد و همان جا او تماس گرفتند تا جلسه تشکیل شود و گفتند در خصوص انتقال آب از خوزستان باید تجدید نظر صورت گیرد.

وی ادامه داد: مسأله انتقال آب از خوزستان را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده‌ایم، به مقام معظم رهبری عرض کردیم و در خطبه‌های نماز جمعه نیز مطرح کردیم که مردم در این خصوص همراهی کردند. در مجلس خبرگان بارها و بارها نطق پیش از دستور بنده این مساله بوده به طوری که صدای یکی از اعضای هیأت رئیسه بلند شد مبنی بر اینکه در مجلس خبرگان روضه‌ای به جز آب خوزستان وجود ندارد؟ که در پاسخ به او گفتم، این تنها مختص به خوزستان نیست بلکه مربوط به کل کشور است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بر اثر مطالبه گری، حمایت مردم و روشن شدن موضوع، در سال ۹۸ دولت مکلف شد که برای فلات مرکزی از دریای خلیج فارس و عمان استفاده کند، همچنین در دولت فعلی حدود ۶ پروژه آب از این ۲ دریا انجام داده‌اند که برخی از این پروژه‌ها به نتیجه رسیده و برخی دیگر در میانه راه است.

مشکلات مردم باید حل شود

آیت الله حیدری در پاسخ به این سوال که «در دوره جدید چه مسائلی در اولویت گفتمان سازی و مطالبه گری قرار دارد و تفاوت این دوره با دوره‌های قبل برای شما چیست؟» بیان کرد: برای ما دوره جدید و قدیم فرقی ندارد، این دولت و آن دولت هم برای ما فرقی ندارد، آن چیزی که برای ما مهم است، خود مردم هستند و حق مردم است که مشکلات آنها حل شود؛ بنابراین مطالبات ما در دولت فعلی نسبت به مشکلاتی که تاکنون حل نشده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اکنون مردم از چند مشکل جدی گله دارند، تصریح کرد: یکی گرانی و تورم است که البته این تنها مشکل خوزستان نیست بلکه کل کشور درگیر آن است و حتی معتقد هستیم این مسأله تنها در کشور ایران نیست و علل و عوامل خارجی هم دارد به طور مثال جنگ روسیه و اوکراین و حتی تحریم‌ها روی قیمت برخی کالاها مثل گندم تأثیر گذاشتند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: به طور قطع تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر گرانی و ایجاد تورم در کشور تأثیر گذاشت، برخی از ناکارآمدی‌ها در داخل و نبود نظارت از جمله عوامل هستند؛ لذا مطالبه ما این است که چون مشکل‌های بین‌الملل را نمی‌توان به صورت مستقیم حل کرد بلکه باید به صورت غیر مستقیم حل شوند اما مسائل داخلی را باید مدیریت کرد. مطالبه کردن ما برای مردم قابل توقف نیست چون مطالبات را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانیم.

آیت الله حیدری در خصوص مسئله بیکاری گفت: به عقیده ما بیکاری چند عامل دارد و باید عوامل آن را از بین برد؛ یکی استخدام بی‌رویه غیر بومی‌ها است، عامل دیگر مدیریت‌های پروازی است که به صورت اتوبوس نیروهای خود را از استان‌های دیگر می‌آورند و ما این موضوع را نزد رئیس جمهور مطرح کرده‌ایم تا موضوع مدیریت‌های پروازی باید به حداقل برسد.

ضرورت احیای طرح ۵۵۰ هزار هکتار

وی، یکی از راه‌های حل بیکاری را اجرای ۱۰۰ درصد طرح مقام معظم رهبری اعلام و عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال ۷۵ فرمان دادند در خوزستان حدود ۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، از این میزان سه میلیون هکتار قابل احیا نیست و از سه میلیون دیگر یک میلیون آن احیا شده است و ایشان فرمودند ۲ میلیون باقیمانده باید احیا شود که در دولت‌های مختلف این میزان را به ۵۵۰ هزار هکتار رساندند. در ۱۷ سال فقط ۱۷ درصد کار را پیاده کردند در حالی که باید در همان دولت اول احیا می‌شد؛ یکی از فواید این طرح این است که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را برای خوزستانی‌ها ایجاد می‌کند و می‌توان ۲۵ درصد محصولات غذایی کشور را تأمین کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص لیست جامعه مدرسان اظهار کرد: از ابتدای انقلاب عرف و رویه شده است که جامعه مدرسان و جامعه روحانیت کاندیدای مورد تأیید خود را برای مردم معرفی می‌کنند. جمعی از مردم به جامعه مدرسین اعتماد می‌کنند و آن چیزی که از اعتماد به جامعه مدرسان حاصل می‌شود خود به خود به آرای ۶ نفر لیست جامعه مدرسان اضافه می‌کند.

آیت الله حیدری در پاسخ به این سوال که «چرا قطار توسعه خوزستان نسبت به سایر استان‌ها کندتر حرکت می‌کند؟» بیان کرد: عوامل مختلفی باعث عقب ماندگی خوزستان شده است. رتبه برخورداری خوزستان در کشور سوم است، بعد از جنگ رتبه آن هفدهم شد زیرا جنگ زیرساخت‌ها را منهدم کرد و ساختن زیرساخت‌های جدید در زمان جنگ ممکن نبود اما استان‌های دیگر جنگ نداشته‌اند؛ بنابراین پیشرفت کردند و فاصله‌شان با خوزستان زیاد شد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی خوزستان، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه بین نخبگان و مسؤولان استانی در مرکز است که باید با تمام ظرفیت پشت خوزستان را می‌گرفتند اما این کار را انجام ندادند در حالی که نخبگان استان‌های دیگر با وجود اینکه از نظر سیاسی سایه یکدیگر را با تیر می‌زدند اما نسبت به مسائل استان خود یک دل و یک رنگ بودند که در خوزستان اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: باید در موضع خود تجدید نظر کنیم و موضع خود را به سمت همدلی، یک رنگی برده و حمایت همه جانبه معقول و متمدنانه از مردم خوزستان داشته باشیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که «در صورت تداوم حضور در مجلس خبرگان رهبری چه تعهدی به مردم می‌دهید؟» گفت: امیرالمومنین (ع) فرمودند خداوند از علما پیمان گرفته که نسبت به ظالمان، فاسدان، ناکارآمدان و کسانی که سرمایه‌های مردم را تلف می‌کنند موضع مخالف بگیرند. نسبت به مظلومان نباید بی‌تفاوت بود و باید به آنها کمک کرد که این وظیفه ما است چه در مجلس خبرگان رأی بیاوریم و چه رأی نیاوریم؛ البته وقتی آدم در خبرگان نباشد، ممکن است بلندگو نداشته باشد و صدا تنها به محیط پیرامونی‌اش برسد اما زمانی که رأی می‌آورد با کمک رأی مردم می‌تواند این بلندگو را به دست بگیرد و صدا را به خیلی دوردست برساند در این صورت ظرفیت بیشتر می‌شود و به دنبال آن، مسئولیت نیز بیشتر خواهد بود.