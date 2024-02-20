به گزارش بازرگانی مهر، شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نخستین جشنواره ملی روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (امتداد)، موفق به کسب رتبه نخست در بخش‌های «تولید محتوای رسانه‌ای»، «انتشارات و تبلیغات» و مقام سوم در بخش «عکس» شد.



به گزارش روابط عمومی رایتل، آئین اختتامیه نخستین دوره جشنواره ملی روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «مهدی رضوی کیا» رئیس مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل و جمعی از مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش برگزار شد.



در این مراسم از مهدی طالبی مدیرارشد واحد برند و ارتباطات شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان روابط عمومی برتر در سه بخش مذکور، بین دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اهدای تندیس و لوح یادبود تقدیر به‌عمل آمد.



متن تقدیرنامه به این شرح است:

«اینک که با به‌کارگیری هنر، مهارت و دانش خود در راه اعتلای اطلاع‌رسانی بهینه و ارتباط مطلوب و صمیمانه بین مردم و سازمان، جهاد تبیین و مقابله با تحریف واقعیت‌ها، ارتقای بینش جامعه و تحقق اهداف دولت مردمی سیزدهم، گام برمی‌دارید، ضمن اعلام مراتب قدردانی و تشکر خود از تلاش‌های بی‌وقفه و دلسوزانه جنابعالی، این لوح به پاس کسب مقام اول در بخش‌های «تولید محتوای رسانه‌ای»، «انتشارات و تبلیغات» و مقام سوم در بخش «عکس»، نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (امتداد) تقدیم حضور پر مهرتان می‌گردد.

امید آن دارم که در پناه پروردگار بزرگ و منان، همواره در راستای اهداف متعالی و ماموریت‌های وزارتخانه کوشا باشیم و با روحیه‌ای با نشاط و سرزنده در ساماندهی امور روابط عمومی نقش‌آفرینی کنیم.»

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