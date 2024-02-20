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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

کسب رتبه برتر در روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون توسط رایتل

کسب رتبه برتر در روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون توسط رایتل

روابط عمومی رایتل با اهتمام نسبت به امر ارتباط با مردم، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مخاطبان از طریق منابع رسمی خبری و نشریات، موفق به کسب عنوان برترین در بخش‌های تولید محتوای رسانه‌ای شد.

به گزارش بازرگانی مهر، شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نخستین جشنواره ملی روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (امتداد)، موفق به کسب رتبه نخست در بخش‌های «تولید محتوای رسانه‌ای»، «انتشارات و تبلیغات» و مقام سوم در بخش «عکس» شد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، آئین اختتامیه نخستین دوره جشنواره ملی روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «مهدی رضوی کیا» رئیس مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل و جمعی از مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش برگزار شد.

در این مراسم از مهدی طالبی مدیرارشد واحد برند و ارتباطات شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان روابط عمومی برتر در سه بخش مذکور، بین دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اهدای تندیس و لوح یادبود تقدیر به‌عمل آمد.

متن تقدیرنامه به این شرح است:

«اینک که با به‌کارگیری هنر، مهارت و دانش خود در راه اعتلای اطلاع‌رسانی بهینه و ارتباط مطلوب و صمیمانه بین مردم و سازمان، جهاد تبیین و مقابله با تحریف واقعیت‌ها، ارتقای بینش جامعه و تحقق اهداف دولت مردمی سیزدهم، گام برمی‌دارید، ضمن اعلام مراتب قدردانی و تشکر خود از تلاش‌های بی‌وقفه و دلسوزانه جنابعالی، این لوح به پاس کسب مقام اول در بخش‌های «تولید محتوای رسانه‌ای»، «انتشارات و تبلیغات» و مقام سوم در بخش «عکس»، نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (امتداد) تقدیم حضور پر مهرتان می‌گردد.

امید آن دارم که در پناه پروردگار بزرگ و منان، همواره در راستای اهداف متعالی و ماموریت‌های وزارتخانه کوشا باشیم و با روحیه‌ای با نشاط و سرزنده در ساماندهی امور روابط عمومی نقش‌آفرینی کنیم.»

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6031904

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