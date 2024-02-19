علی نادری: ما «ایران» هستیم و از توان فنی بالایی برخورداریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۴ امارات موفق شد با پیروزی در دو دیدار مرحله گروهی برابر اسپانیا و آرژانتین صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی قطعی کند و باید شامگاه دوشنبه برای تعیین تیم صدرنشین به مصاف تاهیتی برود.

علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از این دیدار گفت: دو بازی موفق برابر اسپانیا و آرژانتین پشت سر گذاشتیم و توانستیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنیم. در دیدار اول برابر اسپانیا به دلیل ماسه‌های جدیدی که در این مسابقات استفاده شد غافلگیر شدیم. سطح این ماسه بلند است و کار را برای بازیکنان دشوار می‌کند. در دیدار نخست توانستیم به خوبی این مساله را مدیریت کنیم. در دیدار با آرژانتین هم به شرایط مسلط شده بودیم و توانستیم این تیم را شکست دهیم.

وی ادامه داد: امروز با تاهیتی بازی داریم. این تیم از تیم‌های قدرتمند جهان است. سابقه میزبانی جام جهانی را در کارنامه دارد و ۲ بار به فینال صعود کرده است و تیم بسیار خوب و قابل احترامی است. اما ما هم تیم ملی ایران هستیم و سطح توان فنی بالایی داریم و بازی باکیفیتی انجام خواهیم داد.

نادری افزود: در بازی امروز میرشکاری و اکبری را به دلیل دو اخطاره شدن در اختیار نداریم اما آن‌ها در شرایطی محروم شدند که داور به اشتباه آنها را با کارت زرد جریمه کرده بود. ما حتی فیلم این صحنه‌ها را برای فیفا ارسال کردیم. در هر صورت این دو بازیکن را برای دیدار با تاهیتی در اختیار نداریم اما با بازیکنان باکیفیتی داریم و دیگر بازیکنان تلاش می‌کنند که نبود این دو نفر را جبران کنند.

وی در خصوص حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه گفت: هر وقت که در امارات بازی می‌کنیم تماشاگران ایرانی به تیم فوتبال ساحلی لطف می‌کنند و در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند و از لحاظ روحی و روانی از بازیکنان حمایت می‌کنند. امیدوارم همین روند را ادامه دهند و با حضور خود به تیم کمک کنند.

نادری در پایان در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی در مرحله یک چهارم نهایی گفت: با توجه به اینکه تیم‌های صعود کننده در هر دو گروه A و B مشخص شده اند ما باید در مرحله بعدی به مصاف یکی از تیم‌های ایتالیا یا امارات برویم و برای ما تفاوتی ندارد و در حال حاضر به بازی با تاهیتی فکر می‌کنیم.