به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ صفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی امروز (۳۰ بهمنماه) در دومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه مهر بازدید کرد.
صفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی مهر با تشریح انتظارات این معاونت از مجلس دوازدهم شورای اسلامی، گفت: در مجلس یازدهم قانون مناسبی در حوزه قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد و آئین نامه اجرایی توسط دولت سیزدهم نیز ابلاغ شد؛ البته در این راستا تکالیف متعددی نیز بر عهده دستگاههای مربوطه گذاشتند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: یکی از الزامات در این راستا تأمین منابع مورد نیازی است که باید مورد اختیار قرار گیرد. در حال پیگیری هستیم تا بخشی از این تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در وزارتخانه جهاد کشاورزی چندین کلان پروژه برای آب و خاک در حال اجرا است؛ یکی از این پروژهها طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان «خوزستان» و «ایلام» است که در فاز اول ۲۹۵ هزار هکتار از این اراضی تکمیل و در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است؛ همچنین عملیات کشت در این اراضی در حال انجام است.
این مسؤول در ادامه تصریح کرد: ۲۵۵ هزار هکتار از این اراضی نیز در دست مطالعه قرار دارد که نیازمند اعتبار است.
نظر شما