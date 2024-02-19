مدارس بریتانیا استفاده از تلفن همراه در مدرسه را ممنوع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز گزارش داد که مدارس بریتانیا ممنوعیت همه جانبه استفاده از تلفن همراه در مدارس، صدور دستورالعمل بازرسی کیف دانش آموزان و تقویت نظم و انضباط در مؤسسات آموزشی را اعلام کردند.

این روزنامه می‌افزاید: «تلفن‌های همراه در مدارس بریتانیا بر اساس دستورالعملی که امروز به مدیران مدارس صادر شد، در تلاش برای کاهش اختلالات و بهبود رفتار در کلاس‌های درس ممنوع می‌شود».

این روزنامه تصریح کرد: دانش آموزانی که از این ممنوعیت تخلف کنند با جریمه ماندن بعد از درس در مدرسه و همچنین توقیف تلفن همراه تا مدتی که مدیر مدرسه لازم بداند مواجه خواهد شد.

دستورالعمل‌های همراه داشتن تلفن همراه در مدارس ۴ روش مختلف را برای اطمینان از رعایت قوانین جدید در اختیار مدارس قرار می‌دهد.

گزینه «ساده‌تر» ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه در محوطه مدرسه است. گزینه دوم و سوم شامل تحویل تلفن به کارکنان مدرسه یا گذاشتن آنها در کمدهای مخصوص در طول درس است.

روش چهارم امکان نگهداری تلفن همراه را فراهم می‌کند، اما به شرطی که «استفاده، دیده و شنیده نشود».