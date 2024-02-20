تثبیت صدرنشینی مس کرمان در روز صدرنشینی زردپوشان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم از سی و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان کشور با تداوم صدرنشینی صنعت مس، تثبیت جایگاه دومی شهید شاملی کازرون و پیروزی پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد پس از ثبت ۴ شکست به پایان رسید.

در مهمترین دیدار هفته یازدهم که روز دوشنبه برگزار شد، تیم صنعت مس کرمان میزبان گیتی‌پسند بود که در این بازی هم طلسم شکست ناپذیری خود را حفظ کرد و با نتیجه ۲۹-۳۰ حریف خود را با شکست بدرقه کرد تا با ۲۴ امتیاز در نیمه راه لیگ سی وششم، همچنان به صدر جدول تکیه زند. گیتی‌پسند نیز که در هفته گذشته مقابل سپاهان در دربی نصف جهان در آخرین ثانیه بازی پیروزی را از آن خود کرده بود، با ثبت دومین شکست فصل خود و این بار مقابل صدر نشین لیگ برتر، با ۱۸ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

دو تیم نظامی نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و پرواز هوانیروز نیز دومین بازی حساس این هفته را برگزار کردند که شهید شاملی توانست به روند پیروزی‌های خود ادامه دهد و با نتیجه ۳۳-۳۷ به پیروزی برسد و ۲ امتیاز این بازی را از آن خود کند تا با تنها یک شکست و ۲۲ امتیاز در رده دوم جدول بایستد و همچنان در تعقیب صنعت مس کرمان و رفتن به صدر جدول امیدوار بماند.

پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد که مهمان گچسارانی‌ها بود، نخستین پیروزی خود پس از ۴ شکست را رقم زد. شاگردان عزت‌الله رزمگر در این بازی توانستند ۱۹-۲۴ به برتری برسند و جمع امتیازات خود را به ۱۴ برسانند.

زغال سنگ طبس نیز کار سختی نداشت و با ۱۵ اختلاف گل و نتیجه ۱۹-۳۴ مقابل تیم جوان فرازبام خائیز دهدشت به برتری رسید تا تا با ۱۵ امتیاز به رده جدول برسد و فرازبام خائیز دهدشت همچنان در قعر جدول رده‌بندی باشد.

سپاهان نوین نیز در یک بازی سخت و جذاب تنها با یک گل بیشتر ۲۷-۲۸ آلومینیوم اراک را شکست داد وشاگردان مجید رحیمی زاده به امید برد در بازیهای آینده خود در رده هفتم جدول ایستادند.

در شهر اصفهان شاگردان شهداد مرتجی که هفته گذشته یک باخت تلخ را مقابل گیتیزنها متحمل شده بودند بازی خوب و نزدیکی را مقابل نماینده استان خراسان رضوی انجام دادند ولی باز هم مانند هفته گذشته این تیم میهمان بود که با شکست طلایی‌ها و با دست پر و کسب ۲ امتیاز راهی دیار سربداران شد.

نتایج کامل دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر به این شرح است:

نفت و گاز گچساران ۱۹ - پلیمر خلیج فارس خرم آباد ۲۴

فولاد سپاهان نوین ۲۸ - آلومینیوم اراک ۲۷

زغال سنگ طبس ۳۴ - فرازبام خاییز دهدشت ۱۹

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۳۷ - پرواز هوانیروز اصفهان ۳۳

صنعت مس کرمان ۳۰ - گیتی پسند اصفهان ۲۹

فولاد مبارکه سپاهان ۲۸ -پیکان خراسان ۲۹

با این نتایج صنعت مس کرمان با ۲۴ امتیاز صدرنشین است، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۲۲ و گیتی پسند با ۱۸ امتیاز دوم و سوم جدول رده‌بندی هستند.

فولاد سپاهان اصفهان و زغال سنگ طبس با ۱۵، پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد و نفت و گاز گچساران با ۱۴، پیکان خراسان با ۱۰، سپاهان نوین با ۸، آلومینیوم اراک با ۵، پرواز هوانیروز با ۴ و فرازبام خائیز دهدشت با ۲ امتیاز در رده‌های چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

لازم به ذکر است هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال مردان به دلیل برگزاری اردوی تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان به منظور آماده‌سازی این تیم برای رقابت‌های قهرمانی آسیا در تاریخ پنج شنبه، دهم اسفند ماه، برگزار خواهد شد.