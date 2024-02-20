شلیک تماشایی «علی کریمی» مانع از شکست «کایسری اسپور» نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و ششم سوپر لیگ ترکیه شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ تیم فوتبال «کایسری اسپور» میهمان «باشاک شهیر» بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود «باشاک شهیر» به پایان رسید.

علی کریمی لژیونر ایرانی «کایسری اسپور» که به تازگی قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده است در این دیدار از ابتدا در ترکیب کایسری قرار داشت و موفق شد در دقیقه ۱۵ با یک شوت تماشایی از پشت محوطه جریمه تیمش را پیش بیندازد. اما این گل برای جلوگیری از شکست کافی نبود.

در حالی که این بازی با نتیجه تساوی ۲ به ۲ در جریان بود کریمی در دقیقه ۷۳ تعویض شد و در دقیقه ۸۹ تیم باشاک شهیر موفق شد گل سوم و برتری را به ثمر برساند.