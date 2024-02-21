صیانت از آرای انتخاباتی هدف اصلی تمامی دست اندرکاران است

به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهان بین صبح چهارشنبه در جلسه با سرناظران، هیات نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان پارس آباد با اشاره به امانت بودن رای ملت، اظهار کرد: سلامت، امنیت و مشارکت گسترده هدف مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت و بازرسی در انتخابات است.

وی به شفافیت وظایف هر هیات در قانون اشاره کرد و افزود: تمامی آموزش های لازم برای عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی در مراحل مختلف ارائه و مانور های مشترک شبیه سازی انتخابات با موفقیت اجرایی شده است‌.

رییس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز از پیش بینی ۱۳۹ شعبه اخذ رأی و زیرساختهای مخابراتی و پشتیبانی خودرویی و لجستیکی و امنیتی لازم خبر داد و تاکید کرد: همه چیز برای حضور گسترده مردم پای صندوقهای رأی در ۱۱ اسفند و مایوس کردن دشمنان و جشن بزرگ سیاسی ایران اسلامی آماده است.

جهان بین با اشاره به کینه توزی دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی گفت: دشمنان انقلاب و اسلام همواره در صدد ضربه زدن به انقلاب و کشور هستند که حضور و مشارکت حداکثری در ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رای توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.