برخورد قضائی با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی کاندیداها در لرستان

علی حسنوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در لرستان، اظهار داشت: قانونگذار این تبلیغات انتخاباتی را چه در فضای مجازی و چه در حقیقی ممنوع اعلام کرده است.
وی عنوان کرد: همچنین در زمان تبلیغات رسمی انتخابات انجام برخی اقدامات از سوی قانونگذار جرم تلقی میشود که ممکن است از سوی کاندیداها، احزاب، گروهها، اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، ادامه داد: ما به دادستانهای سراسر استان اعلام کردهایم که با این جرایم حتماً برخورد لازم را داشته باشند.
حسنوند، تأکید کرد: امیدواریم در جریان برگزاری انتخابات در استان شاهد هیچگونه جرایم و تخلفی از سوی هیچکسی نباشیم.
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