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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۵۱

دادستان مرکز لرستان تأکید کرد؛

برخورد قضائی با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی کاندیداها در لرستان

برخورد قضائی با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی کاندیداها در لرستان

خرم‌آباد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از برخورد قضائی با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در این استان خبر داد.

علی حسنوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در لرستان، اظهار داشت: قانون‌گذار این تبلیغات انتخاباتی را چه در فضای مجازی و چه در حقیقی ممنوع اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین در زمان تبلیغات رسمی انتخابات انجام برخی اقدامات از سوی قانون‌گذار جرم تلقی می‌شود که ممکن است از سوی کاندیداها، احزاب، گروه‌ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، ادامه داد: ما به دادستان‌های سراسر استان اعلام کرده‌ایم که با این جرایم حتماً برخورد لازم را داشته باشند.

حسنوند، تأکید کرد: امیدواریم در جریان برگزاری انتخابات در استان شاهد هیچ‌گونه جرایم و تخلفی از سوی هیچ‌کسی نباشیم.

کد مطلب 6032312

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      2 0
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      قانون با اجرا شدن معنا پیدا می‌کند نه فقط با صحبت بدون عملکرد. متأسفانه بیشتر از دو ماه است که تبلیغات برخی نامزدها باعث مزاحمت در کسب و کار و اخلال در زندگی و سلب آسایش و ترافیک و.... شده، کاش مسئولین قضایی و انتظامی فکری برای رفع این معضل می‌کردند.
    • عضو ایران IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
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      آخه قانون کجابود بزرگوار قانون فقط مال مافقیربیچاره هاس که پولی نداریم وگرنه اونکه پول داره دیگه خودش قانون مینویسه عدالت؟؟؟؟عدالت یعنی من باپنج فرزندم مستاجرپست ترین محل زندگی وبدون هیچ درامدی ووسیله ای اونوقت حتی مسکن ملی هم بهت تعلق نگیره وطرف باداشتن دوتا فرزند ودوتاساختمان جزو اولین افراد

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