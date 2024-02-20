پوشش ۹۹ درصدی گازرسانی در سراسر استان اردبیل

سید حامد عاملی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خط دوم انتقال گاز از اردبیل به شمال استان در حال اجرا است و با توجه به گازرسانیهای انجام شده به واحدهای تولیدی و روستایی، پوشش گازرسانی استان اردبیل در سالجاری به ۹۹ درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: برق یکی دیگر از زیرساختهای رشد اقتصادی بوده که در ۲ سال گذشته عملیات اجرایی ۱۰ پست ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت در سطح استان اردبیل آغاز شده بود که امسال سه پست ۶۳ کیلوولت و یک پست ۲۳۰ کیلوولت در سطح استان با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه تأمین پایدار آب در حوزههای کشاورزی و شرب یکی از دغدغههای مهم در استان اردبیل است، گفت: در ۲۸ ماه اخیر آبگیری سه سد عنبران، گیوی و عمارت در سطح استان انجام گرفته که در خشکسالی اخیر نیز اهمیت آبگیری این سه سد مهم مشاهده شد و تکمیل پایاب سدهای یاد شده در حال اجرا بوده تا به صورت کامل در اختیار مردم قرار گیرند.
طرح جامع آبرسانی استان اردبیل در دست اجرا است
رییس شورای اداری استان اردبیل افزود: بر اساس طرح جامع آبرسانی استان، برنامه تأمین آب شرب پایدار و رفع تنش آبی هشت شهر برای پنج دهه آینده تدوین شد که این پروژه در مرحله اخذ مجوزهای لازم برای تخصیص اعتبارات ملی بوده و عملیات اجرایی آن در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل آغاز خواهد شد.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای تأمین آب مورد نیاز استان اردبیل، تأمین حقابههای خارج از استان در نواحی شمال و جنوب بوده که مطالعات لازم در راستای انتقال آب از حوزه خزر به استان در حال انجام است و همچنین جلوگیری از خروج آبهای سرزمینی کشور از استان اردبیل نیز اهمیت دارد.
وی اضافه کرد: در ادامه پروژه آبرسانی به ۴۵۴ روستای استان اردبیل، امسال آبرسانی به ۸۲ روستا انجام شد و مجتمعهای آبرسانی موران و خروسلو که یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه بود به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی سبلان مشگینشهر نیز پس از سالها بلاتکلیفی، در سالجاری آغاز شد.
عاملی بیان کرد: با عنایت رهبر معظم انقلاب و اقدامات رییس جمهور برای پروژه پایاب سد خداآفرین ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که این پروژه در افزایش یک میلیون تنی میزان تولیدات کشاورزی و افزایش سرانه درآمد مردم استان اردبیل اثرگذاری قابل توجهی خواهد داشت.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سطح استان اردبیل یک مجموعه تولیدی با اشتغالزایی یکهزار نفر فعال است که با برنامهریزیها برای اجرای طرح باشگاه یکهزار نفری، تعداد مجموعههای تولیدی با بیش از یکهزار نفر شاغل به بالای ۱۰ مجموعه افزایش پیدا خواهد کرد تا در زمینه گردش اقتصادی و افزایش درآمد مردم استان مؤثر باشد.
آغاز نهضت مدرسهسازی در سطح استان اردبیل
استاندار اردبیل تصریح کرد: در سطح استان اردبیل ۲ هزار کلاس آموزشی کمبود داریم که رفع این کمبود و بازسازی برخی مدارس نیازمند یک کار جهادی بوده و با توجه به برنامهریزیها در راستای نهضت مدرسهسازی در سطح استان اردبیل، ۵۰۰ کلاس آموزشی توسط خیرین، ۵۰۰ کلاس توسط دولت و یکهزار کلاس هم از منابع مولدسازی ساخته میشود که در چارچوب این برنامهریزی، ۲۱۷ کلاس آموزشی در سالجاری به بهرهبرداری رسیده است.
عاملی گفت: در حوزه سرمایه اجتماعی استان اردبیل جز ۱۰ استان برتر کشور است که اقدامات قابل توجه خیران در سطح استان، یکی از این زمینههای سرمایه اجتماعی است.
کسب رتبه اول کشوری در زمینه بازاریابی گردشگران خارجی
استاندار اردبیل افزود: در سالجاری اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو بود و بر اساس تلاشها و اقدامات انجام شده دارای دستاوردهایی بود که از جمله کسب رتبه اول کشوری در زمینه بازاریابی گردشگران خارجی که روند تکمیل زیرساختهای گردشگری در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد گفتمان تقدیر و سپاسگزاری از سرمایههای انسانی استان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در استان اردبیل، وجود سرمایههای انسانی در حوزههای فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی استان بوده که تکریم و قدرشناسی از این سرمایهها آغاز شده است.
عاملی با بیان اهمیت توجه به هویت فرهنگی و تاریخی استان اردبیل اضافه کرد: در سالجاری برنامه هفته اردببل در سطح ملی هم اجرا شد و برگزاری کنگره شهدای استان نیز به صورت شایسته انجام یافت.
وی بیان کرد: از چهار مجتمع فرهنگی بلاتکلیف شهرستانهای استان در ابتدای دولت سیزدهم ۲ مجتمع در سال گذشته و ۲ مجتمع نیز امسال به بهرهبرداری رسید و تالار شهر به عنوان مهمترین مجتمع فرهنگی نیمهتمام استان در یک دهه گذشته با مشکلاتی از جمله نبود پروانه و مسائل فنی مواجه بود که با برطرف شدن این مشکلات در هفته گذشته، ۱۵۰ میلیارد تومان از ماده ۵۶ برای این پروژه تزریق خواهد شد.
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