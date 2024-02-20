۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

رییس کمیته امداد نمین خبر داد؛

آموزش بهداشت برای ۹۰ مددجو در شهرستان نمین

نمین- رییس کمیته امداد شهرستان نمین گفت: ۹۰ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان نمین با حضور در جلسات آموزشی با محوریت بهداشت خانواده آگاهی و اطلاعات خود را ارتقا دادند.

محمدعلی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جلسات آموزشی مسائل بهداشتی با همکاری اداره بهداشت و درمان نمین و حضور مربی زبده برای جامعه هدف کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این جلسات را ارتقای سطح معلومات و دانش مددجویان در مسائل بهداشتی اعلام کرد و گفت: در این دوره شرکت‌کنندگان با موضوع بهداشت خانواده به شکل فردی، اجتماعی و مسائل منطبق با بهداشت روان آشنا شده و توانمندی خود را ارتقا دادند.

رییس کمیته امداد شهرستان نمین تصریح کرد: در این جلسات آموزشی سعی بر این بوده تا مهارت‌های زندگی و چگونگی کنار آمدن با استرس و اضطراب برای مددجویان تبیین شده و راهکارهای عملی نیز گوشزد شود.

صادقی افزود: در سال‌جاری ۹۰ نفر از مددجویان کمیته امداد نمین در این دوره‌ها حاضر شده و از این کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی بهره بردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار بررسی این دوره‌های آموزشی توزیع وسایل بهداشتی را به هر مددجو به ارزش سه میلیون ریال شاهد بودیم.

رییس کمیته امداد شهرستان نمین ارزش کل وسایل بهداشتی توزیع شده در قالب این جلسات آموزشی و بهداشتی را ۲۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: قرار است مشابه این جلسات به صورت مسجدمحوری در ادارات آبی‌بیگلو و عنبران نیز برگزار شود.

