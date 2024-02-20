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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

جام ریاست فدراسیون جهانی؛

جمشید سهرابی عضو هیأت نظارت بر مسابقات پاراتکواندو شد

جمشید سهرابی عضو هیأت نظارت بر مسابقات پاراتکواندو شد

از سوی رییس پاراتکواندو فدراسیون جهانی، جمشید سهرابی به عنوان عضو هیأت نظارت بر مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در بخش پاراتکواندو انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پاراتکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی امروز سه شنبه اول اسفندماه به میزبانی فدراسیون تکواندو در خانه تکواندو برگزار می‌شود. بر همین اساس عصر روز گذشته جلسه هماهنگی این مسابقات با حضور «عثمان دلدار» ناظر فنی مسابقات و مسئولان فدراسیون برگزار شد.

در جریان این جلسه جمشید سهرابی رییس انجمن پاراتکواندو به عنوان عضو کمیته نظارت بر مسابقات انتخاب و معرفی شد. سهرابی در جریان مسابقاتی که امروز برگزار می‌شود به همراه نمایندگان داور، فنی و همچنین رییس کمیته پاراتکواندو فدراسیون جهانی نظارت بر مسابقات را برعهده خواهد داشت.

این دوره از مسابقات در نوبت صبح و در بخش بانوان در حال برگزاری است و رقابت‌های بخش آقایان نیز از ساعت ۱۴ به وقت تهران در خانه تکواندو آغاز می‌شود.

کد مطلب 6032456

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