به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه سهمیه استان برای تمتع آتی ۹۲۶ نفر است، تاکید کرد: از داوطلبان خواسته شده در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده و واریز وجه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۸۳۶ نفر ثبت نام و تکمیل و واریز وجه داشته‌اند، ابراز کرد: حدود ۹۰ درصد سهمیه استان وجوه خود را واریز کرده‌اند.

سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه از مابقی داوطلبان می‌خواهیم که سریع‌تر نسبت به واریز وجه اقدام کنند، تاکید کرد: دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع تا پایان شهریور ۱۳۸۶ مشمول این واریزی‌ها خواهند بود.

چتری همچنین گفت: داوطلبان و مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه رزرو حج تمتع و یا دفاتر زیارتی نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند همچنین واریز مبلغ علی‌الحساب سبب می‌شود تا داوطلبان کد رهگیری اخذ کنند که بسیار اهمیت دارد.