شروع سال نوی چینی با فروش میلیاردی/تسلط ۴ فیلم چینی بر بازار جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهار فیلم چینی در آخرین آخر هفته سال چین، فروش گیشه‌های چین و جهان را در دست گرفتند و «یولو» کمدی درامی درباره کاهش وزن و کشف خود، برای دومین آخر هفته متوالی عنوان پرفروش‌ترین فیلم سراسر جهان را از آن خود کرد.

«یولو» در فاصله جمعه تا یکشنبه ۸۶.۵ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروش ۹ روزه خود را به ۴۰۲ میلیون دلار برساند.

این فیلم دومین فیلم جیا لینگ است که پیش از آن با فیلم موفق سال نوی ۲۰۲۱ یعنی «سلام، مامان» خود را شناسانده بود. با فاصله‌ای کم پس از «یولو» کمدی مسابقه‌ای «پگاسوس ۲» جای گرفته که در آخر هفته اخیر ۸۰.۶ میلیون دلار به دست آورده و مجموع فروشش را به ۳۵۶ میلیون دلار رسانده است.

«ماده ۲۰» یک کمدی حقوقی به کارگردانی ژانگ ییمو هم چشمگیر ظاهر شده و در فهرست پرفروش‌های آخر هفته چین و جهان، جایگاه سوم را به دست آورده و با فروش ۷۰.۲ میلیون دلاری در آخر هفته‌ای که گذشت مجموع فروش ۹ روزه‌اش را به ۲۰۷ میلیون دلار رساند.

انیمیشن چینی «خرس‌های بونی: وقت چرخش» هم عنوان فیلم چهارم آخر هفته چین و پنجمین رتبه جهانی را کسب کرد و با فروش ۵۲ میلیون دلاری در این آخر هفته فروش ۹ روزه خود را به ۲۰۹ دلار رساند.

این در حالی است که «باب مارلی: یک عشق» با فروش ۵۶.۷ میلیون دلار از ۴۸ منطقه، از جمله آمریکای شمالی، جایگاه چهارم را در فهرست پرفروش‌های جهانی به خود اختصاص داد.

برمبنای اخبار آژانس فروش بلیت چین، فروش سینماها در دوره تعطیلات سال نو چینی، ۸.۰۲ میلیارد یوان یا ۱.۱۱ میلیارد دلار است که به معنی افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. تعطیلات سال نوی چینی از شنبه تا شنبه (۱۰ تا ۱۷ فوریه) برگزار شد.

برمبنای گزارش‌ها در طول تعطیلات ۱۶۳ میلیون بلیت فروخته شده که افزایشی ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و در عین حال حاکی از پایین‌تر بودن میانگین قیمت بلیت در مقایسه با سال پیش است. قیمت بلیت در طول تعطیلات ۶ درصد کاهش یافت و به ۴۹.۱ یوان (۶.۸۲ دلار) عرضه شد.