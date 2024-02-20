اسامی بازیکنان تیم ملی هاکی روی یخ ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی؛ اعضای تیم ملی هاکی روی یخ کشورمان صبح فردا جهت حضور در مسابقات قهرمانی هاکی روی یخ بزرگسالان جهان،تهران را به مقصد سارایوو ترک می کنند.

پس از ماه ها اردو و تمرین زیر نظر مربیان فنلاندی و کادر فنی،اسامی نهایی نفرات اعزامی به مسابقات جهانی بوسنی توسط کادر فنی تیم ملی اعلام شد. ملی پوشان کشورمان آخرین تمرین خود در تهران را شب گذشته در پیست یخ ایران مال برگزار کردند و صبح روز چهارشنبه عازم این رقابت ها می شوند.

اسامی نفرات اعزامی به مسابقات جهانی بوسنی به شرح زیر می باشد:

۱.فرزاد هوشیدری

۲.امین کره ای

۳.نیما مهربان

۴.جلال کیهانفر

۵.امیر حیدری

۶.آرمان بحری

۷.پارسا جلالی

۸.کایان فرساد

۹.عرشیا غفوری

۱۰.دانیال باقری

۱۱.مهبد عبداللهی

۱۲.امیر مهدیون

۱۳.متین قهارزاده

۱۴.ایلیا حمزه

۱۵.ماهان دهقانی

۱۶.یونس ناقلی

۱۷.ابولفضل اسلامی

۱۸.دانیال ساروقی

۱۹.نوید علیزاده

۲۰.رضا پورهاشمی

کادر فنی :

کاوه صدقی

رئیس انجمن هاکی روی یخ

سامی کارپینن سرمربی

فرشاد مقدسی مربی

اویس حسن زاده

مدیر تیم های ملی

یان لاکانن

مربی دروازبانان

پوریا روحی دل

فیزیوتراپ