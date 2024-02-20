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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

شهرکی عنوان کرد؛

وجود ۲۳۰۰ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها

وجود ۲۳۰۰ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: یک هزار و ۳۰۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده‌ها داریم و ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت که تمام این تجهیزات برای ماموریت نوروز فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهرکی، در هفتاد و نهمین کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی گفت: تعداد هزار و ۵۳ پایگاه راهداری در جاده‌های کشور وجود دارد که وظیفه اصلی آنها راهداری است اما در شرایط اضطرار به امداد و اسکان مسافران هم مشغول می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر پایگاه‌های راهداری تعداد هزار باب مجتمع خدماتی رفاهی در جاده‌ها وجود دارد که در زمان اضطرار امکان اسکان مسافران در این محل‌ها وجود دارد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: ۸ هزار دستگاه ماشین سنگین و سبک و ۱۲ هزار نیروی انسانی در طرح نوروزی آماده ارائه خدمات هستند.

شهرکی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۷۹ تردد شمار در جاده‌ها وجود دارد، گفت: بنرهای اطلاع‌رسانی اسکان در جاده‌ها باید در جاهای مناسبی نصب شود که راننده فرصت رؤیت و توقف را داشته باشد تا موجب تصادفات نشود.

وی گفت: هزار و ۳۰۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده‌ها داریم و ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت که تمام این تجهیزات برای مأموریت نوروز فعال هستند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: ۱۱۷ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است و از پلیس درخواست می‌کنیم تا نظرات کارشناسی برای کاهش تصادفات در این راه‌ها را به ما ارائه دهد.

کد مطلب 6032597

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