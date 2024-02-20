۴ نفر در سیدنی بر اثر صاعقه راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، کارکنان آمبولانس گفتند که چهار قربانی شامل دو مرد و دو زن به دلیل توفان شدید در زیر درختی در نزدیکی این مکان مشهور پناه گرفته بودند، که صاعقه با آنها برخورد کرد.

دومینیک وونگ، سرپرست آمبولانس، گفت که قربانیان پس از حادثه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته مقامات حادثه دیدگان در وضعیت "وخیم و پایدار" قرار دارند.

طبق گفته شبکه هواشناسی، حدود ۷۵۰۰۰ صاعقه در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از بزرگترین شهر استرالیا، سیدنی، ثبت شده است.

باند اصلی فرودگاه سیدنی حدود ۲۰ دقیقه پس از اصابت صاعقه که سوراخی را در آسفالت باند ایجاد کرد، بسته شد و منجر به لغو بیش از ۳۰ پرواز و تأخیر در حدود ۳۴۰ پرواز شد.