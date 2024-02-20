آغاز طرح نظارت بر بازار عید نوروز و رمضان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف پایدار در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این طرح از امروز اول اسفند تا ۱۵ اسفند ماه اجرا می‌شود و بیشتر جنبه تبیینی و اطلاع رسانی خواهد داشت.

وی با تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در آذربایجان‌شرقی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش کالایی و خدماتی به هیچ عنوان افزایش قیمتی در استان ایجاد نخواهد شد.

پایدار ادامه داد: با توجه به سیاست‌های وزارت صمت و ماهیت مردمی بودن اتحادیه‌ها، طرح تبیین موضوع نظارت و پایش بر بازار شب عید، به اتحادیه‌های صنفی محول شده است تا موارد مورد تاکید در زمینه اجرای طرح نظارتی را اطلاع رسانی کنند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه در دو بخش گروه کالایی و خدماتی موارد مورد نیاز به تمام اتحادیه‌ها ابلاغ شده است، گفت: در بخش کالایی، کالاهای مشمول تنظیم بازار مانند قند، روغن، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز مربوط به سازمان جهاد کشاورزی است که البته اداره کل صمت در عرضه و نظارت بر بازار در کنار جهاد کشاورزی است.

پایدار ادامه داد: اقلام پروتئینی مشمول طرح نظارتی است و واحدهای تولیدی و صنفی باید اقلام مورد نظر را با قیمت مصوب به بازار عرضه کنند.

وی افزود: اتحادیه نانوایان نیز در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان تمهیدات لازم به ویژه تعیین واحدهای کشیک را لحاظ خواهند کرد تا در زمینه عرضه با مشکل مواجه نشویم.

پایدار با اشاره به برنامه ریزی اتحادیه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گفت: با توجه به تعطیلات پیش رو شیفت‌های واحدهای روغن موتور باید از سوی اتحادیه تعیین می‌شود.

وی افزود: به منظور کنترل وضعیت سازمان پایانه تمام خدمات مسافرت‌های درون شهری و برون شهری در ایام نوروز به صورت مستمر رصد می‌شود و در بخش ارائه خدمات، صنوف خشکشویی و قالیشویی در اولویت رصد این اداره کل قرار دارد.

پایدار با اشاره به اهمیت نظارت بر فروش ویژه برخی از کالاها در استان افزود: تمام طرح‌های فروش ویژه باید با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انجام و مجوزهای لازم اخذ شود.