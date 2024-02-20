۲ پروژه آموزشی و بهداشتی در بخش مرکزی مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی، بخشدار مرکزی مشهد صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح دو پروژه آموزشی و بهداشتی در روستاهای دهستان تبادکان اظهار کرد: همزمان با ایام شعبانیه، مرکز خدمات جامع سلامت روستای ساغروان و هنرستان مریم روستای درابد با حضور فرماندار مشهد افتتاح شد.

بخشدار مرکزی مشهد افزود: هنرستان شش کلاسه مریم روستای درابد با ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه احداث شده که ۳۰ درصد آن توسط اسدی از خیران نیک‌اندیش پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مرکز خدمات جامع سلامت روستای ساغروان با ۲۰۰ مترمربع زیربنا به بهره‌برداری رسید، گفت: برای ساخت این مرکز هشت میلیارد ریال از سوی یک خیر، چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و ۳۸۰ میلیون ریال از اعتبارات دهیاری هزینه شده است.