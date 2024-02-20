به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان گفت: با توجه به زمان واریز یارانه کلاهبرداران در این شرایط کمین کرده و به انواع مختلف کلاهبرداری میکنند که کاربران باید در این زمینه مراقب باشند.
وی اضافه کرد: ارسال پیامکهای جعلی، ارائه لینکهای ثبت نام، هدایت به درگاههای بانکی جعلی و معرفی اپلیکیشنهای مختلف توسط مجرمان سایبری در این شرایط دور از ذهن نخواهد بود.
سرهنگ جلیلیان بیان کرد: مجرمان با راه اندازی سایت جعلی و ارسال پیامک اقدام به فریب و هدایت کاربران به درگاههای پرداخت جعلی بانکها میکنند که مردم باید برای پیشگیری از هرگونه جرم هوشیار باشند.
رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: مجرمان پس از هدایت متقاضیان به درگاههای جعلی (فیشینگ)، اطلاعات کارت بانکی آنها را کسب و سپس اقدام به کلاهبرداری میکنند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: سهل انگاری و ناآگاهی کاربران موجب شده کلاهبرداران از این فرصت سو استفاده کنند، بنابراین برداشت غیرمجاز روزانه رو به افزایش است.
وی تاکید کرد: پیامکهای سازمانی و رسمی از سرشماره های معتبر ارسال میشوند و کاربران به هیچ عنوان به لینکهایی که از طریق سرشماره های ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.
سرهنگ جلیلیان سایت پلیس فتا را مرجع کامل آخرین اطلاعات و تهدیدات سایبری دانست و از مردم خواست برای پیشگیری و مقابله با هرگونه جرایم سایبری به مطالعه توصیههای این سایت بپردازند.
نظر شما