  1. استانها
  2. البرز
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴

رییس پلیس فتای استان البرز:

پیامک واریز یارانه ترفندی که همچنان قربانی می‌گیرد

پیامک واریز یارانه ترفندی که همچنان قربانی می‌گیرد

کرج- رییس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست فریب پیامک جعلی در خصوص موارد مختلف یارانه معیشتی یا ثبت نام جاماندگان آن را نخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان گفت: با توجه به زمان واریز یارانه کلاهبرداران در این شرایط کمین کرده و به انواع مختلف کلاهبرداری می‌کنند که کاربران باید در این زمینه مراقب باشند.

وی اضافه کرد: ارسال پیامک‌های جعلی، ارائه لینک‌های ثبت نام، هدایت به درگاه‌های بانکی جعلی و معرفی اپلیکیشن‌های مختلف توسط مجرمان سایبری در این شرایط دور از ذهن نخواهد بود.

سرهنگ جلیلیان بیان کرد: مجرمان با راه اندازی سایت جعلی و ارسال پیامک اقدام به فریب و هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی بانک‌ها می‌کنند که مردم باید برای پیشگیری از هرگونه جرم هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: مجرمان پس از هدایت متقاضیان به درگاه‌های جعلی (فیشینگ)، اطلاعات کارت بانکی آنها را کسب و سپس اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: سهل انگاری و ناآگاهی کاربران موجب شده کلاهبرداران از این فرصت سو استفاده کنند، بنابراین برداشت غیرمجاز روزانه رو به افزایش است.

وی تاکید کرد: پیامک‌های سازمانی و رسمی از سرشماره های معتبر ارسال می‌شوند و کاربران به هیچ عنوان به لینک‌هایی که از طریق سرشماره های ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.

سرهنگ جلیلیان سایت پلیس فتا را مرجع کامل آخرین اطلاعات و تهدیدات سایبری دانست و از مردم خواست برای پیشگیری و مقابله با هرگونه جرایم سایبری به مطالعه توصیه‌های این سایت بپردازند.

کد مطلب 6032697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها