حبیب احتشام نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سایت شورای ائتلاف استان ۱۵۶ نفر قبل از تأیید ثبت نام کردند بعد از اعلام عدم تأیید و عدم احراز این تعداد به ۷۶ نفر در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان رسید و ۴۰ نفر از شورای ائتلاف تاییدیه گرفتند که بعد از مصاحبه با موافقت خود کاندیدا ۲۰ نفر به نفع جریان انقلاب و شورای ائتلاف انصراف دادند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره بر ضرورت بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها به ویژه مردمی برای مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری، مشارکت همگانی نشان دهنده قدرت و اقتدار کشور است به همین منظور معظم له از همه مسؤولان و صنوف مختلف خواستند از توان و قدرت خود برای سوق دادن مشارکت حداکثری مردم استفاده کنند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: در صورتیکه بخواهیم مردم را به مشارکت دعوت کنیم باید عملکرد نمایندگان فعلی را تبیین کنیم و اینکه مردم از مجلس بعدی چه انتظاری دارند و در این راستا گام‌های مؤثری برداریم.

احتشام نیا با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی برای لایحه محور بودن مجلس گفت: با این رویکرد، زمانی که دولت لایحه خود را به مجلس ارائه می‌دهد، خود دولت نیز موظف به عمل و پیگیری آن خواهد بود و دولت و مجلس مقابل هم قرار نخواهند گرفت.

وی ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که مجلس باید مساله محور باشد و با این روند نماینده هر حوزه مشکلات حوزه انتخابی خود را به مساله تبدیل و آن را حل کند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی افزود: مقام معظم رهبری همچنین بر این مساله تاکید داشتند که نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها دخالت نکنند اما وزرا و استانداران می‌توانند از مشورت آنها استفاده کنند.

احتشام نیا با اشاره به رویکرد شورای ائتلاف استان مرکزی گفت: این مجموعه اولین طرح خود مبنی بر شایسته گزینی را در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در کشور ارائه داد و بر این اساس شایسته گزینی تنها با بررسی تخصص و عملکرد کارشناسان طی فرایند کادر یابی و کادر سازی از طریق مصاحبه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست در مصاحبه و گزینش کاندیدا برای سازمان مهم است که شرایط اولیه مجلس را داشته باشد و اینکه آیا در فرایند انتخابات آیا کف رأی را دارند و بر این اساس کادر سازی می‌شود.

احتشام نیا گفت: برخی نامزدهای انتخابات، آگاهی لازم در خصوص شرایط اولیه مجلس را دارند اما رأی کافی ندارند که بر اساس کادر سازی این شخص یا برای دوره‌های بعدی شورا و مجلس حمایت می‌شود و یا اینکه به عنوان مدیر از وی در بخش‌هایی استفاده می‌شود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: از دیگر مواردی که در گزینش کاندیدا مدنظر است، آیا شخص مدنظر اعتقاد به خرد جمعی و دریافت مشاوره از کارشناسان دارد، به طور حتم اگر اعتقادی به این موضوع نداشته باشد در مجلس هم به نظر خرد جمعی پاسخی نخواهد داد، بنابراین نمی‌تواند یک نماینده موفق باشد.

احتشام نیا افزود: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر انتخاب اصلح ضروری است برای انتخابات مجلس آینده و حتی شورا برنامه ریزی کنیم چرا که در زمان کوتاه نمی‌شود انتظار انتخاب شخص اصلح را داشت.