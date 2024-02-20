قیمت سکه و طلا ۱ اسفند ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۱۲.۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۲.۹۴۴.۰۰۰ ۵.۸۹۷.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۰.۹۳۰.۰۰۰ ۳.۸۵۰.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۰۸۰.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۸۳۷.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۵۷۱.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۸۱۲.۶۰۰ ۲۴ عیار ۳.۷۵۰.۱۰۰ طلای دست دوم ۲.۷۷۵.۱۳۷ مثقال طلا ۱۲.۱۸۷.۰۰۰ انس طلا ۲۰۲۴ دلار و ۸ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۴ دلار و ۸ سنت است.