قیمت سکه و طلا ۱ اسفند ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۱۲.۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۲.۹۴۴.۰۰۰
|۵.۸۹۷.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۰.۹۳۰.۰۰۰
|۳.۸۵۰.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۶۰۰.۰۰۰
|۵.۰۸۰.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۶۰۰.۰۰۰
|۴.۸۳۷.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۹۰۰.۰۰۰
|۲.۵۷۱.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۸۱۲.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۷۵۰.۱۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۷۵.۱۳۷
|مثقال طلا
|۱۲.۱۸۷.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۲۴ دلار و ۸ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۴ دلار و ۸ سنت است.
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