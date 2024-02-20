۲۶۵ کیلوگرم تریاک در داراب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، شب گذشته مأموران انتظامی داراب حین گشت‌زنی در محور مواصلاتی بندرعباس-شیراز به یک سواری پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس با سرعت زیاد متواری و مأموران پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق شدند خودرو را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۶۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند، عنوان داشت: در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.