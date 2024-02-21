استقبال خیران از طرح نذر کاشی حرم امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد جوادی مدیر فرهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به استقبال مردم از پویش کاشی حرم که با هدف مشارکت در توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) در جریان است، گفت: تنها مرجع رسمی جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای ساخت و ساز در اعتاب مقدسه، این ستاد است.

میلاد جوادی افزود: براساس طرح پویش حرم، تمامی دوستداران اهل بیت علیهم السلام می‌توانند با نذر ۲۰۰ هزارتومان برای طرح توسعه حرم امام حسین (ع)، مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب (س) و حک نام خود یا عزیزان درگذشته‌شان، نام آنان را در حرم مطهر جاودانه کنند.

مدیر فرهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: از زمان آغاز پویش کاشی حرم تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر از هموطنان با مراجعه به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات و اهدا ۲۰۰ هزارتومان، نام خود یا عزیزانشان را بر پشت کاشی ثبت کرده اند.

وی گفت: از نیمه بهمن نیز کار نصب کاشی‌هایی که خیران نام خود را بر پشت آن ثبت کرده بودند در طرح توسعه حرم امام حسین (ع) مزین بنام صحن حضرت زینب آغاز شده و ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این پویش شاهد تبلیغات برخی افراد برای جمع آوری نذر و کمک‌های مردمی هستیم که این اقدامات مورد تأیید ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات نیست.

وی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات را تنها مرجع رسمی جمع آوری کمک‌های مردمی برای انجام اقدامات عمرانی در اعتاب مقدسه اعلام کرد و گفت: از تمامی خیران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام دعوت می‌کنیم برای مشارکت در فیض توسعه حرم‌های مطهر و جلوگیری از سودجویی افراد مغرض به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی https://atabat.org مراجعه کنند.