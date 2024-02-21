توفیق: شاید قطر بسکتبال ایران را غافلگیر کند/ برتر از هند هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در چارچوب پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف قطر می رود سپس راهی هند می شود تا هفتم اسفند با تیم ملی این کشور دیدار داشته باشد.

به همین منظور اردوی تیم ملی بسکتبال از چهارشنبه گذشته در سالن زنده یاد محمود مشحون آغاز شد تا اردونشینان با تمرینات کوتاه مدت و یک هفته ای برای این دو دیدار آماده شوند.

علی توفیق مربی و کارشناس بسکتبال تاکید دارد که با توجه به درگیری بازیکنان در لیگ برتر، همین اردوی کوتاه مدت برای برگزاری دو دیدار مورد نظر کافی است ضمن اینکه در مجموع تیم ملی کار سختی برابر قطر و هند ندارد.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن آرزوی موفقیت برای بازیکنان تیم ملی بسکتبال گفت: در ماه های اخیر دیدارهای لیگ به صورت فشرده در حال پیگیری بود. برای اردوی تیم ملی هم نفراتی دعوت شدند که خیلی زیاد درگیر لیگ بودند و زمان زیادی در ترکیب تیم‌های‌شان قرار داشتند.

توفیق تصریح کرد: با این شرایط آنها آمادگی خوبی داشتند و فقط به زمانی برای تمرین کنار یکدیگر جهت هماهنگ شدن نیاز داشتند. این زمان اردو با توجه به ویژگی بازیکنان و آمادگی و تجربه ای که از بازی در کنار هم داشتند، به نظر کافی بود به خصوص که قطر و هند هم حریفان دست و پاگیری برای ایران نیستند.

کارشناس بسکتبال با اشاره به تیم ملی بسکتبال قطر و ویژگی های این تیم خاطرنشان کرد: شرایط فیزیکی قطر طوری است که بیشتر به بازی کُند تمایل دارند چون نمی توانند با سرعت بازی کنند. آنها به اصطلاح نشسته بازی می کنند و از شرایط فیزیکی و موقعیت های زیر حلقه برای کسب امتیاز استفاده می کنند.

وی افزود: در مجموع بازیکنان بسکتبال قطر نسبت به آسیای جنوب شرقی از فیزیک قوی تری برخوردار هستند اما بازیکنان ما از نظر فنی و تکنیکی شرایط خیلی بهتری دارند. البته ارزیابی جدیدی روی تیم ملی قطر نداشتم. با شناخت قبلی که از این تیم دارم، نمی تواند برای تیم ملی ایران مشکل تراشی کند مگر اینکه بازیکن خارجی جدیدی گرفته باشد که باعث غافلگیری‌مان شود. درست مانند انتخابی کاپ آسیا در دوره پیش که سوریه با یک بازیکن به طور کامل چهره عوض کرد و باعث باخت ما شد. بازیکنان و مربیان مراقب این موضوع باشند.

این مربی بسکتبال همچنین در مورد تیم هند گفت: هند هم در مجموع نمی تواند حریف مشکل سازی برای ایران باشد. البته ضریب هوشی بازیکنان این تیم از قطر بیشتر است. همچنین سال هاست که بسکتبال هند در حال سرمایه گذاری است. «ماتیک» سرمربی پیشین تیم ملی ایران سال هاست در بسکتبال هند مشغول کار با رده های مختلف است.

توفیق گفت: در کل ورزش هند رشد قابل توجهی داشته و در بازی های آسیایی هم بالاتر از ایران بود. با این حال تیم ملی بسکتبال می تواند بازی خوبی مقابل هند داشته باشد چون تکنیک انفرادی بازیکنان‌مان نسبت به این تیم می چربد.