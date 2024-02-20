دستگیری قاتل کمتر از ۶ ساعت در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری فردی در یکی از مناطق شهر سلسله بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان به محل اعزام که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، یک از اهالی آن محل در درگیری به‌وسیله چاقو مصدوم و پس از اعزام به بیمارستان فوت کرده است.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی قاتل با هماهنگی مراجع قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر که متهم علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به‌ویژه جرایم خشن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.