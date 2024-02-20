به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لشگری با بیان اینکه نواندیشی و خلق نوآوری‌های جدید برای هنر انقلاب است، اظهار کرد: ایجاد الگوهای متمرکز و کم‌توجهی به الگوهای مدیریت بومی از جمله چالش‌هایی بود که در فرهنگ و هنر کشور رخ داد که ما باید در حوزه هنری انقلاب اسلامی از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با بیان اینکه مدیرانی که در میدان عمل بی برنامه باشند بی شک محکوم به شکست و ناکامی خواهند بود، اضافه کرد: هرجایی که با تفکر پیش رفته‌ایم به موفقیت‌های بی نظیری رسیده‌ایم و در جایی که بدون فکر و برنامه بوده‌ایم، شکست‌های بزرگی را متحمل شده‌ایم.

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی با بیان اینکه میزان توقع از واحدهای مختلف حوزه هنری انقلاب اسلامی بالا رفته است، ادامه داد: امروزه تجربه‌های موفقی در مراکز حوزه هنری در استان‌های کشور مختلف داریم که می‌توانند راهگشای بسیاری از امور باشد.

لشگری تصریح کرد: تولیدهای حوزه هنری باید به جایی برسد که دشمن درد آن را حس کند. کوتاهی در انتخاب‌های صحیح موجب شده که در برخی از مراکز حوزه هنری، به این نقطه نرسیم. انتخاب‌های راهبردی ما در طراحی و برنامه‌ریزی بسیار حائز اهمیت است.

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: امروزه مراکز استانی حوزه هنری به بلوغ رسیده‌اند و مدیران مراکز با انتخاب متغیرهای جدید و جانمایی صحیح، بر افتخارات حوزه هنری انقلاب اسلامی افزوده‌اند.

وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در تحول به دنبال آن بودیم، تغییر ذهنیت‌ها نسبت به حوزه هنری به عنوان مولود انقلاب اسلامی بود زیرا ما با روحیه جهادی وارد این کار شدیم. ما با خروج از قالب‌های از پیش ساخته شده ذهنی می‌خواهیم وضع موجود را تغییر دهیم.