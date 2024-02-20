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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

سخنرانی سالانه «پوتین» ۲۹ فوریه برگزار می‌شود

سخنرانی سالانه «پوتین» ۲۹ فوریه برگزار می‌شود

دولت روسیه اعلام کرد که سخنرانی سالانه رییس‌جمهور این کشور هفته بعد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کاخ کرملین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تاریخ سخنرانی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در مجلس فدرال در ۲۹ فوریه (۱۰ اسفند) برگزار خواهد شد.

سرویس مطبوعاتی کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنرانی سالانه خود را در مجمع فدرال ارائه خواهد کرد.

طبق قانون اساسی روسیه، رییس‌جمهور این کشور موظف است هر سال با حضور در مجمع فدرال (اعضای دو مجلس) یک گزارش سالانه درباره وضعیت کشور و جهت‌گیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت ارائه دهد.

کد مطلب 6033019

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