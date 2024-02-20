به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کاخ کرملین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تاریخ سخنرانی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در مجلس فدرال در ۲۹ فوریه (۱۰ اسفند) برگزار خواهد شد.

سرویس مطبوعاتی کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنرانی سالانه خود را در مجمع فدرال ارائه خواهد کرد.

طبق قانون اساسی روسیه، رییس‌جمهور این کشور موظف است هر سال با حضور در مجمع فدرال (اعضای دو مجلس) یک گزارش سالانه درباره وضعیت کشور و جهت‌گیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت ارائه دهد.