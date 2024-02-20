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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

رییس ستاد امنیت انتخابات استان تهران خبر داد؛

پیگیری ویژه امنیت پایدار برگزاری انتخابات در استان تهران

پیگیری ویژه امنیت پایدار برگزاری انتخابات در استان تهران

تهران- رییس ستاد امنیت انتخابات استان تهران از پیگیری ویژه امنیت پایدار برگزاری انتخابات در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت ماه شعبان، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ایام انتخابات و ارتقای امنیت در برگزاری این حماسه بزرگ اظهار کرد: موضوعات مرتبط با امنیت پایدار در شعب اخذ رأی و فرآیند رأی گیری و انتخابات استان تهران به صورت ویژه در حال پیگیری است.

نایبی در ادامه از بازدیدهای میدانی اعضای ستاد امنیت انتخابات از شهرستان‌های ورامین، پیشوا و پاکدشت خبر داد.

رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران با اشاره به بازدید از مخازن، محل نگهداری دستگاه‌های احراز هویت و تعرفه‌های رأی در این سه شهرستان عنوان کرد: آخرین دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور با بررسی اعضای ستاد امنیت انتخابات استان به فرمانداران استان ابلاغ شد تا با یاری خداوند شاهد حضور پرشور و حماسی مردم عزیز در صحنه انتخابات باشیم.

کد مطلب 6033028

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