به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری گفت: با توجه به اهمیت زبان فارسی به عنوان یکی از عوامل هویت ایرانی و وجه اشتراک اقوام مختلف ایرانی و حتی هنرمندان، نویسندگان و شعرای کشورهای همسایه و لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص ما در البرز به زبان فارسی می‌بالیم و اجازه نمی‌دهیم به حاشیه برود.

وی خاطر نشان کرد: به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یک از ارکان هویت ملی ایران، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف، ادارات ثبت شرکت‌ها، اماکن نیروی انتظامی موظف هستند نسبت به صیانت از زبان فارسی و اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه اهتمام لازم را داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بیان کرد: با توجه به اینکه همه ما در رعایت قانون مسؤول هستیم، باید تغییر جدی در وضعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه نظر در استان البرز و به ویژه شهر کرج انجام شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مشاهده می‌شود برخی صنوف و به ویژه مجتمع‌های تجاری و اداری بزرگ نسب از نام‌های غیر فارسی استفاده کرده‌اند برای اجرای قانون یک ماه فرصت داده می‌شود صنوف متخلف و مجتمع‌های تجاری بزرگ دارای نام غیرفارسی نسبت به اصلاح نام اقدام کنند. در صورت عدم رعایت قانون، مکاتبات لازم با مراجع انتظامی و قضائی برای پیگیری موضوع انجام خواهد شد.