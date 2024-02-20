  دانشگاه و فناوری
  آموزش عالی
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

رییس دانشگاه آزاداسلامی در غرفه مهر؛

طرح دستیار آموزشی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد موفقیت‌آمیز بود

رییس دانشگاه آزاداسلامی گفت: طرح دستیار آموزشی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد و بکارگیری آنها به جای حق التدریسی ها در دانشگاه موفقیت آمیز بود و در سال آینده تحصیلی نیز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

محمدمهدی طهرانچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به این نتیجه رسیدیم که به جای اساتید حق التدریس از اساتید وابسته که خبره در صنعت و جامعه و مسائل اجرایی هستند و در کنار آن از دستیاران آموزشی که دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد هستند استفاده کنیم.

وی گفت: طرح دستیار آموزشی از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد. در سالی که گذشت که ۱۹ هزار نفر از میان ۳۲ هزار داوطلب انتخاب شدند. این افرد مصاحبه علمی شدند و برای آنها یک دوره کارورزی ۴۰ ساعته در نظر گرفته شد. علی رغم موارد نادری که در هر طرحی ممکن است به عنوان اشکال بوجود بیاید، باید گفت، طرح بسیار موفقی بود.

طهرانچی یادآور شد: دانشجویان دکتری برای تدریس دانشجویان کارشناسی درنظر گرفته شده بودند و بسیار مسؤولانه عمل کردند و کیفیت آموزش آنها بسیار بالا بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی آینده هم دوباره فراخوان دستیار آموزشی ارائه می‌شود. برآورد کرده ایم که به طور متوسط در هر دوره به ۲۰ هزار دستیار آموزشی نیاز داریم.

مشروح گفت‌وگوی مهر با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به زودی منتشر می‌شود.

    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      10 19
      پاسخ
      سلام سواد یک فوق لیسانس حق التدریس باسابقه برابری میکنه با۱۰۰۰۰ دستیار آموزشی که حتی مدیریت کلاس ندارن چه بگین
      • اسدي IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        4 1
        سلام همه دستیاران عزیز هم با سواد هستند وهم با انگیزه وجوان لطفا نسنجیده قشر عظیمی را متهم نکنید خوبه پیشرفت را رئیس دانشگاه تائید میکنه شما از بیرون دانشگاه نقد غیر دلسوزانه میکنید منافع شما به خطر افتاده انکار ولی پیشرفت کشور از منافع بعضیها ارجح تره
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      18 6
      پاسخ
      دستیار آموزشی سواد داره مقایسه میکنید با نیروی حق التدریس باسابقه
    • هدایت IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      20 2
      پاسخ
      سلام خیلی موفقیت آمیز بوده است. شما برای اینکه حق التدریس کمتری پرداخت کنید دست به این‌کار زدید.
    • دکتر محمد IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      19 6
      پاسخ
      بله چون شما حقوق به آنها نمی‌دید چون مدرس مفتی هستن برای شما چون سطح علمی دانشگاه را در حد اکابر پایین آوردن چون دانشگاه را تبدیل به مدرسه کردید با این طرح
    • ناشناس IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 6
      پاسخ
      فقط و فقط بیسواد بیسواد. اون از آموزش وپرورش که اکثر دانشجویان ترم اول دانشگاه فرهنگیان را فرستاد کلاس که تدریس کننداین هم از دانشگاه . خدا رحم کند
      • IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 1
        با سلام در این دانشگاه پولی و پردیسی و آزاد را ببندید تا مستعدان واقعی مثل روش کشور آلمان از آموزش دولتی استفاده کنند.
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 3
      پاسخ
      برای شما بله که موفقیت آمیز بود شما هر کاری می‌کنید که پول از جیب تون نره . هم دانشجویان از سطح سواد و تسلط بر مطالب ناراضی هستند هم مدیران گروه ولی شما راضی . استادی که ۱۰ سال سابقه تدریس داره و از بهترین دانشگاها فارغ التحصیل شده و حداقل ۱۰۰ تامقاله خونده و ساعتها تدریس کرده رو مقایسه کنید
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      14 4
      پاسخ
      اگر مرد بودی نیروی با سابقه حق التدریس را جذب میکردی، نه اینکه نیروی مفت ارزان قیمت بیاری.
    • دانشجوی دکترا IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      خب حالا ما ثبت نام کردیم و کد تدریس هم آمد شما اصلا دانشجو دارید که ما را می خواهید بکار بگیرید
    • رضا US ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      15 11
      پاسخ
      راحت قضاوت می کنید! دانشجوی دکتری که کنکور و مصاحبه سختی رو گذرانده و چند مقاله داره، از ارشد خیلی بهتر تدریس می کنه، گرچه هنوز حقوقی نگرفتند و با جان و دل تدریس کردند، ارشدها که از شکم مادر با تجربه به دنیا نیامدند، به جوان ها هم باید فرصت داد، انتظار دارید دکتری بیکار بماند و ارشد کار داشته باشد
      • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        4 1
        خیلی ذوق نکن، به زودی شما رو هم میگذارند کنار و نیروی ارزان قیمت جدید میارند. کلا این طرح برای حقوق ندادن است.
      • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        4 0
        به کار کردن مفتی افتخار نکن. دو ترم دیگه نیروی جدید میاد و شما حذف میشود. هدف کم کردن هزینه است و نه استخدام.
    • محمد RO ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      خیلی موفقیت آمیز بود!!!!! ثبت نام کردیم کد تدریس هم اومد با هر واحد دانشگاهی و مدیر گروهه تماس می‌گرفتیم می گفتند نیازی نداریم و از آشنایان خودشون استفاده مي کردند.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 0
      پاسخ
      همه دنیا دنیال اینن که روز به روز نیروهاشونو بهتر کنن. اینجا دنبال اینن که نیروی مفت بگیرن.
    • امین IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      اگر یک نظرسنجی توی دانشگاه آزاد بگذارند هیچ کس از عملکرد طهرانچی رضایت ندارد هیچ کدام کارهاش تسهیل کننده امور نیست نوع مدیریت ایشان قدیمی و خیلی عقب افتاده است مدیر کارآمدی نیست
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      2 11
      پاسخ
      دانشگاه آزاد دوره دکتری بی کیفیت و سطح پایینی داره مثل ارشد و لیسانسش واقعا این حرکات خنده دار و غیرحرفه ای هست به زدر میخوان خودشون رو باکیفیت نشون بدن ... کسی که باهوش باشه و رتبه خوب بیاره هیچوقت نمیره دانشکاه آزاد ... افراد سطح پایین و بی انگیزه وارد میشن و کل سیستم هم پول محور .... جمع کنید این
      • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        5 1
        خجالت بکش در دانشگاه سراسری با یک مقاله q2 میشود دفاع کرد ولی در دانشگاه آزاد سخت گیری بیشتر است و باید مقاله سطح بالاتر q1 داد و یا اینکه دو تا q2 باید داد، در غیر این صورت نمیشود دفاع کرد و مدرک گرفت.
    • اسد IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      طرح بی سوادی
    • US ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با این طرح تکلیف اساتید حق التدرس چی میشه؟ یعنی دانشجو دکتر چند ترم دیگه مدرک دکترای بگیرد اون هم کنار گذاشته میشه؟ به نظر خودتون این طرح منطقی هست!؟
    • AE ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      واقعا درست می‌فرمایید شماااااااا در رشته روانشناسی استادی که تجربه اتاق درمان نداشته باشه استاد نیست سواد نداره با نظریه حفظ کردن و تدریس کردن کاربجایی نمی‌رسه همشون ارشد دارن و دانشجو دکترا هستن و هیچی بلد نیستن حالا شما حی اصرار کنید که باسوادن و دانشجویان انکار ر رر
    • مهرداد US ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      اصلا موفقیت آمیز نبود. خیلی از کلاسها بخاطر عدم حضور این اساتید جدید برگزار نشدن. و اگر هم برگزار شد بسیار ضعیف بودند
    • من IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      بله. هیچ بقالی نمیگه ماسته من ترش هست!!؟؟؟ آقا با این مدیریت مزخرفت گند زدی به دانشگاه.!!!!!
    • دکتر مهران صدری IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      سلام.بنده تو ۳دانشگاه علمی کاربردی،کار و غیرانتفاعی کد مدرسی دارم و ۳سال درس میدم.دستیارآموزشیم بهم کد دادن ولی هیچ دانشگاه آزادی بهم درس ندادن.اگه دستورالعمله چرا نظارت نمیکنید و موظف نمیکنید که به ماها درس بدهند؟؟؟بر حسن اجرای دستوراتتون نظارت فرمایید.نه اینکه یه چیز رو هوا بگید و برید.
      • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        2 0
        شما که آقا هستی و تازه کار برو دنبال کار دیگر از حق التدریسی پول در نمیاد.
    • محمدی IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام برای این که به مدرک دکتری تون پول ندید طرح دستیار آموزشی گذاشتید و الکی اسم هیات علمی وابسته گذاشتید در حالی که تمام اساتیدتون شدند دستیار آموزشی ولی خیلی دانشگاه ها اصلا هیات علمی وابسته نگرفتید. اساتیدی که دانشگاه آزاد تدریس می کنند دانشجوهای دکتری شدند اون وقت حرف از کیفیت بالا زده می شه
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فقط و فقط حرفه همه مراحل گذروندم رفتم گفتن نمیخوایم خودمونم زیادیم
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      متاسفم برای این شخص .از درک و شعورش تأسف میخورم
    • دانشجو US ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اغلب بخاطر نداشتن سوابق آموزشی و حتی دانش کافی طرح ناموفق بود بهتره نظر سنجی از دانشجویان بشود
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اره چرا نگید موفقیت آمیز بوده؟ همش همونه فقط اسم طرحشون عوض کردن..همین مقدار و زمینه بابت تدریس که قرار بود از شهریه کم بشه.به هر بهانه ای بازم دارن به تاخیر میندازن . که دانشجو ازجیبش بپردازه
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه دانشگاه چند سالی است سیر قهقرایی دارد و صرفا درآمدکاذب را مورد نظر قرار داده نیاز دارد یک هیات بازرسی افول علمی دانشگاه و سامانه های عذاب دهنده دانشگاه را بررسی کند.
    • IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 0
      پاسخ
      زمانی که این اینا مدرکشون بگیرن باز تدریس میکنن یا میرن کنار سری بعد میان،یه عده اشون واقعا ازنظر ظاهری وعقاید وسواد برا دانشگاه خوب نیستن ،چرا گزینش به معنای واقعی نیست،تیپ دانشگاهی شون با زندگیشون زمین تا آسمونه،انوقت برا استخدام یه معلم چقد سخت گیری میشه
      • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        1 0
        خوب معلومه میرن کنار و حذف میشوند و یک سری دیگر میاد. اگر قرار بود دایم بمانند که از اساتید با سواد قبلی استفاده میکردند.
    • هادی US ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      انتخاب دستیار اموزشی بعنوان استاد بجای استاد حق التدریس که سابقه ۲۰ سال در گروه آموزشی را دارد اصلا تصمیم درستی نبوده ونیست.ضمن اینکه دانشجویان دکتری هیچ تخصصی در مورد تدریس وکلاس داری ندارند.واین به ضرر دانشجوست عملا دانشجو بیسواد تحویل جامعه می‌دهند.
    • مجید IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      هیچ بقالی نمیگه ماست من تر شه
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      کیفیت رو با چی سنجیدید شما در مقابل خدا پاسخگویید

