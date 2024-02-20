به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

محمدمهدی طهرانچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به این نتیجه رسیدیم که به جای اساتید حق التدریس از اساتید وابسته که خبره در صنعت و جامعه و مسائل اجرایی هستند و در کنار آن از دستیاران آموزشی که دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد هستند استفاده کنیم.

وی گفت: طرح دستیار آموزشی از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد. در سالی که گذشت که ۱۹ هزار نفر از میان ۳۲ هزار داوطلب انتخاب شدند. این افرد مصاحبه علمی شدند و برای آنها یک دوره کارورزی ۴۰ ساعته در نظر گرفته شد. علی رغم موارد نادری که در هر طرحی ممکن است به عنوان اشکال بوجود بیاید، باید گفت، طرح بسیار موفقی بود.

طهرانچی یادآور شد: دانشجویان دکتری برای تدریس دانشجویان کارشناسی درنظر گرفته شده بودند و بسیار مسؤولانه عمل کردند و کیفیت آموزش آنها بسیار بالا بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی آینده هم دوباره فراخوان دستیار آموزشی ارائه می‌شود. برآورد کرده ایم که به طور متوسط در هر دوره به ۲۰ هزار دستیار آموزشی نیاز داریم.

مشروح گفت‌وگوی مهر با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به زودی منتشر می‌شود.