شهرستان گرگان با ۲۶۳ شعبه اخذ رأی آماده ۱۱ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نادری عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با ۲۶۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان گرگان آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی در ۱۱ اسفند ماه هستیم.

وی افزود: از شعب اخذ رأی شهرستان گرگان ۵۰ صندوق مربوط به بخش بهاران است.

نادری گفت: بر اساس زمان بندی، برنامه‌ها به موقع انجام و در مانورها جزو چند استان برتر بوده‌ایم.

وی افزود: در رابطه برگزاری انتخابات، هیأت معتمدین و اجرایی شهرستان گرگان تشکیل شد.

فرماندار گرگان اظهار کرد: از روز پنج شنبه تبلیغات داوطلبین را خواهیم داشت که تدابیر لازم آماده شده است، اماکن عمومی بر اساس عدالت تبلیغاتی در اختیار داوطلبین قرار داده می‌شود.

وی افزود: طرح گذر انتخابات را ابداع کردیم که مردم در اماکن پر تردد با کاندیدا آشنا شوند.

نادری گفت: در دوره‌های قبل استان گلستان جزو استان‌های پیشرو بوده و علی رغم تلاش معاندین، مشارکت بالای ۶۰ درصد را داشتیم، همچنین امید داریم ۱۱ اسفند بیش از گذشته حماسه حضور را شاهد باشیم.