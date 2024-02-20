شهرستان گرگان با ۲۶۳ شعبه اخذ رأی آماده ۱۱ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نادری عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با ۲۶۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان گرگان آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی در ۱۱ اسفند ماه هستیم.
وی افزود: از شعب اخذ رأی شهرستان گرگان ۵۰ صندوق مربوط به بخش بهاران است.
نادری گفت: بر اساس زمان بندی، برنامهها به موقع انجام و در مانورها جزو چند استان برتر بودهایم.
وی افزود: در رابطه برگزاری انتخابات، هیأت معتمدین و اجرایی شهرستان گرگان تشکیل شد.
فرماندار گرگان اظهار کرد: از روز پنج شنبه تبلیغات داوطلبین را خواهیم داشت که تدابیر لازم آماده شده است، اماکن عمومی بر اساس عدالت تبلیغاتی در اختیار داوطلبین قرار داده میشود.
وی افزود: طرح گذر انتخابات را ابداع کردیم که مردم در اماکن پر تردد با کاندیدا آشنا شوند.
نادری گفت: در دورههای قبل استان گلستان جزو استانهای پیشرو بوده و علی رغم تلاش معاندین، مشارکت بالای ۶۰ درصد را داشتیم، همچنین امید داریم ۱۱ اسفند بیش از گذشته حماسه حضور را شاهد باشیم.
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