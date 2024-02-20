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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

رییس سازمان ثبت اسناد کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس سازمان ثبت اسناد کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با بابایی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6033128

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