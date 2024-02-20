رییس سازمان ثبت اسناد کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با بابایی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با بابایی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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