رییس سازمان ثبت اسناد کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با بابایی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.