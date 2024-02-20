به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، استرالیا روز سهشنبه یک برنامه ده ساله برای دو برابر کردن ناوگان کشتیهای جنگی خود و افزایش ۷ میلیارد دلاری هزینههای دفاعی را تشریح کرد.
بر اساس این طرح، استرالیا نیروی دریایی متشکل از ۲۶ کشتی رزمی سطحی خواهد داشت که در حال حاضر ۱۱ کشتی است.
ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا گفت: «این بزرگترین ناوگانی است که ما از پایان جنگ جهانی دوم خواهیم داشت.»
استرالیا شش ناوچه کلاس شکارچی، ۱۱ ناوچه چند منظوره و شش کشتی جنگی مدرن خواهد ساخت که نیازی به خدمه ندارند.»
تعدادی از کشتیها به موشکهای تاماهاوک با قابلیت انجام حملات دوربرد و عمیق در داخل خاک دشمن مجهز خواهند شد.»
در سالهای اخیر استرالیا برای توسعه و استقرار زیردریاییهای هستهای، علاوه بر تقویت حضور نظامی در منطقه اقیانوس آرام، اتحاد نظامی با ایالات متحده و بریتانیا تشکیل داد.
