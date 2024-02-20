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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۷

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان:

شناسنامه پدافند شیمیایی واحدهای صنعتی استان کرمان تهیه شده است

شناسنامه پدافند شیمیایی واحدهای صنعتی استان کرمان تهیه شده است

کرمان_ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان گفت: کرمان یک استان صنعتی و معدنی است و براساس آن دو جلد شناسنامه پدافند شیمیایی واحدهای صنعتی استان تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کریمی، در شورای پدافند غیرعامل استان کرمان افزود: با توجه به نوع تهدیدات و بر اساس تکنولوژی‌های پیشرفته، باید آموزش‌ها و اطلاعات ما نیز در مقابل این تهدیدات به روز رسانی شود.

کریمی، گفت: در بعضی از نقاط استان کرمان شرایط مطلوبی از لحاظ زیرساخت‌ها نداریم، لذا باید از لحاظ ساختاری و تأمین نیروی انسانی بتوانیم پدافند غیرعامل را بر اساس تکنولوژی پیش ببریم و به روز رسانی کنیم.

وی گفت: کرمان یک استان صنعتی و معدنی است و براساس آن دو جلد شناسنامه پدافند شیمیایی واحدهای صنعتی استان تهیه شده است.

کد مطلب 6033184

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