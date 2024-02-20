به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سهشنبه در نشست ستاد سفرهای نوروزی و کاروانهای راهیان نور تصریح کرد: استان خوزستان مهد تمدن ایران است و با توجه به میراث فرهنگی غنی و کهن در این استان باید فرمانداران و مسئولان توجه ویژهای به ساماندهی و زیباسازی شهرهای خوزستان داشته باشند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای خوزستان در زمینه گردشگری، این استان دارای قابلیت جذب گردشگران زیادی در ایام نوروز است و باید تلاش کنیم تا این پتانسیل ارزشمند بیش از پیش شناسایی شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: حضور جوانان و نوجوانان در قالب کاروانهای راهیان نور در این استان مایه خیر و برکت است و باید آمادگی لازم برای میزبانی از این افراد تدارک دیده شود.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون گردشگری دریایی رونق بسیار خوبی در خوزستان داشته است و انتظار میرود که شرایط این بخش باز هم بهبود یابد.
حسینی محراب تاکید کرد: زیباسازی شهرهای خوزستان توسط شهرداریهای استان در ایام نوروز بسیار حائز اهمیت بوده و باید در دستور کار قرار داشته باشد.
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