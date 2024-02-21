بنای همکاری وزارت ارشاد با مجلس پاسخگویی دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، سید محمد هاشمی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در این نمایشگاه از غرفه خبرگزاری مهر در آن بازدید کرد.

هاشمی درباره نوع ارتباط وزارت فرهنگ و ارشاد با نمایندگان مجلس در حوزه قانون گذاری و تسهیل آن در حوزه‌های فرهنگ گفت: ما یک تجربه خوب در دو سال و نیم گذشته با مجلس داشتیم و شاهد یک رابطه همدلانه با کمیسیون فرهنگی بودیم.

هاشمی افزود: سوالاتی از طرف نمایندگان در جهت فعالیت‌های حوزه فرهنگی بود و ما پاسخگو بودیم اما این سوالات در محور حل مساله بود. نمایندگان نیز در مباحث بودجه سالیانه و برنامه هفتم کمک حال ما بودند و کمیسیون فرهنگی ارتباط خوبی با ما داشت.

وی گفت: کمیسیون فرهنگ کمیسیون همدلی در حوزه فرهنگ بود. طبیعتاً یکی از مهمترین کمیسیون‌ها در مجلس کمیسیون فرهنگی است. به هر حال ما یک فراقت قانونی در حوزه فرهنگ داریم که گاهی نیاز به ترمیم قانونی دارد و هرچه دوستان ما در مجلس با این نگاه آشنا باشند، بیشتر کمک حال حوزه فرهنگ هستند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: امیدواریم مجلس آینده هم با استقبال خوبی که نمایندگان فرهنگی و رسانه‌ای دارند کمیسیون پر تلاشی در حوزه فرهنگ داشته باشد.

هاشمی گفت: ما مسیری در دولت انتخاب کردیم و در این مدتی که در وزارت فرهنگ با دوستان در مجلس ارتباط داشتیم بنای همکاری را بر پاسخگویی دقیق و توجیه و توضیح آنچه در جریان بود گذاشتیم. همچنین سعی کردیم آنچه در برنامه‌ها بود به صورت گزارش‌هایی برای مجلس روشن کنیم.

وی افزود: به نظرم رابطه خوبی بین دولت و مجلس به ویژه در حوزه فرهنگ وجود دارد و امید داریم در مجلس آینده این نگاه را داشته باشیم.