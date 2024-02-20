«زیر چتر لبخند» به پایان رسید/ راه اندازی باشگاه طنزپردازان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره «زیر چتر لبخند» امروز عصر اول اسفند ماه با حضور اهالی رادیو در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

فریبا باقری و مهبد قناعت پیشه اجرای این مراسم را بر عهده داشتند و اجرا را با طنازی و شوخی‌هایی در میان سخنرانی‌ها و اهدای جوایز پیش بردند.

علی بخشی زاده معاون صدا در سخنانی درباره این جشنواره عنوان کرد: امروز شاهد سومین جشنواره «چتر لبخند» هستیم. سابقه این اسم را نمی دانم ولی اسم زیبایی است، صحنه زیبایی هم در این دکور رقم خورده است که دکوری کم خرج اما چشم نواز تدارک دیده شده است.

معاون صدا تصریح کرد: هر جشنواره‌ای هدفی را دنبال می‌کند، معمولاً جشنواره‌ها برای ایجاد رقابت برای برنامه سازان است و هدف بعدی کشف استعدادهاست و طبیعی است که چنین فرایندی در جشنواره‌ها باید ادامه یابد.

وی با اشاره به سختی‌های برگزاری جشنواره‌ها عنوان کرد: می دانم گرداندن جشنواره‌ها بسیار سخت است، در عین حال می‌خواهم برای تشویق عزیزانی که در حوزه مردمی کاری را در نظر گرفته اند یک جانمایی در آنتن داشته باشیم.

معاون صدا نوید یک اتفاق را داد و بیان کرد: خواسته دوم من ضرورت راه اندازی باشگاه طنزپردازان رادیو است که آن را با محوریت جوانان پیگیری کنند. رادیو هم حتماً بودجه لازم را تدارک می بیند و حمایت می‌کند.

در ادامه حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا در سخنانی یادآور شد: جشنواره «زیر چتر لبخند» امروز به نوعی باروری رسیده است. در حوزه طنز حدود ۳۲۷ اثر داشتیم که نیمی از طرف مردم به دست ما رسیده بود.

وی اضافه کرد: مخاطبان در بخش مردمی رادیو با این آثاری که تدارک دیده اند، می‌توانند تولید محتوا کنند.

در بخشی از این مراسم دوبله همزمان با حضور گویندگان رادیو برگزار شد که با پخش صحنه‌ای از سریال «افسانه سلطان و شبان» همراه بود و گویندگان رادیو روی این تصاویر و بازی مهدی هاشمی بازیگر این سریال دیالوگ‌هایی درباره رادیو و معضلات روز رادیویی‌ها قرار داده بودند.

در بخشی از مراسم نیز کتاب «ماجرای صبا» با حضور حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا رونمایی شد.

عباس محبوب از جمله هنرمندان حاضر در مراسم در هنگام اهدای جایزه به یکی از برگزیدگان بیان کرد: من هم در تلویزیون کار کردم هم در صدا اما رادیو را صمیمانه دوست داشته ام. از آقای مهدی ساعی تهیه کننده ای که با او در برنامه «کوی نشاط» همکاری داشتم، تشکر می‌کنم زمانی که رادیو بودیم کار می‌کردیم و بعد از آن کار خود را می‌شنیدیم که بسیار حس خوبی بود.

برگزیدگان بخش اصلی

بخش برنامه های ترکیبی: برنامه «پنجیر (کتاب)» به تهیه کنندگی حمید رضاپور از صدای مرکز فارس.

بخش برنامه های شخصیت محور: برنامه «رادیکاتور» به تهیه کنندگی احسان مرادی از صدای مرکز کرمانشاه و «شوخی شوخی» به تهیه کنندگی فریدون نخستین ماهر از شبکه رادیویی گفت‌وگو.

بخش برنامک: برنامه «هشتک، هرگز اجاقم خاموش نمی‌شود» به تهیه کنندگی شهرام میکاییلی از مرکز صدای مهاباد.

بخش برنامه های تولید محتوای مردمی: برنامه «هشتگ زیر چتر» به تهیه کنندگی انسیه شمس الهی از شبکه رادیویی صبا.

بخش موضوعی

برنامه «اونور آب» با موضوع نقد غرب و هجو غرب زدگی از شبکه رادیویی معارف، به تهیه کنندگی علی اسماعیلی برگزیده شد.

برنامه «ماجراهای من و بابام» با موضوع سبک زندگی و خانواده از شبکه رادیویی صبا، به تهیه کنندگی وحید کمالی زاده برگزیده شد.

برنامه «کرسی خونه» با موضوع انتخابات از مرکز صدای استان مرکزی به تهیه کنندگی فایزه امینی برگزیده شد.

برنامه «مثل میکروسکوپ» با موضوع طنز و ادبیات انقلاب از شبکه رادیویی ایران، به تهیه کنندگی حسین معصومی برگزیده شد.

برنامه «زیر خط ورزش» با موضوع رفتار شهروندی از شبکه رادیویی ایران، به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان برگزیده شد.

برگزیدگان بخش مشاغل

نویسنده برگزیده، منصوره توحیدلو از شبکه رادیویی جوان، برای برنامه «ماست بندی چوبخط» شناخته شد.

بازیگر زن برگزیده، مریم خادم پور از شبکه رادیویی صبا، برای برنامه «صبح صبا» شناخته شد.

گوینده زن برگزیده، فریبا باقری از شبکه رادیویی صبا، برای برنامه «شهر فرنگ» شناخته شد.

گوینده منتخب زن، فرناز قالیباف از صدای مرکز آذربایجان شرقی، برای برنامه «زعفرون» شناخته شد.

بازیگر مرد برگزیده، امیر عضد از شبکه رادیویی جوان، برای برنامه «ماست بندی چوبخط» شناخته شد.

گوینده مرد برگزیده، مهبد قاعت پیشه از شبکه رادیویی صبا، برای برنامه «صبح صبا» شناخته شد.

برگزیدگان بخش مردمی

دینا شیری زاده برای اثر «رانندگی ایرانی ها شعر طنز» در بخش خوانش شعر مردمی منتخب شد.

مجید رجبی برای اثر «خسته دلان» در بخش خوانش شعر مردمی برگزیده شد.

حامد فرامرزی برای اثر «حقوق و رفتار شهروندی» در بخش اجرای طنز مردمی منتخب شد.

مصطفی سیمانور برای اثر «خانواده و جمعیت» در بخش اجرای طنز مردمی برگزیده شد.

نجمه مویدی برای اثر «طنز» منتخب در بخش نمایش خانوادگی شد.

حمید اسکندری برای اثر «دندان درد» در بخش نمایش خانوادگی برگزیده شد.

در این دوره جشنواره زینب کیایی برای اثر «شکوه و شکایت» به عنوان کم سن ترین شرکت کننده در بخش مردمی سومین جشنواره طنز و رادیو شناخته شد.

*شیرین ناجی