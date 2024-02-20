قهرمانی پاراتکواندوکاران ایران با کسب ۴ مدال طلا و یک نقره

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۴۶ پاراتکواندوکار در دو بخش مردان و زنان از کشورهای مکزیک، کره جنوبی، تایلند، مغولستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، روسیه، چین تایپه، عراق، تیم پناهندگان و نمایندگان کشورمان امروز سه شنبه اول اسفندماه در سالن خانه تکواندو برگزار شد.

پس از قهرمانی بانوان ایران در مسابقات نوبت صبح، در رقابت‌های نوبت عصر و رقابت‌های بخش مردان، تکواندوکاران کشورمان با کسب ۴ مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. کره جنوبی با یک طلا و ۳ برنز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و قزاقستان با یک نقره و ۲ برنز سوم شد. تیم‌های آذربایجان و مغولستان هم با حضور در رتبه‌های چهارم و پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

در پایان این رقابت‌ها «جئونگ هون جو» نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم کره جنوبی به عنوان برترین تکواندوکار و «حیدر کریم مزهر» از تیم عراق به عنوان بهترین سرپرست این مسابقات انتخاب و معرفی شدند. همچنین محمد دشتی (کویت) و سئونگ رک کیم (کره جنوبی)، به عنوان برترین داوران این رقابت‌ها انتخاب شدند. جایزه تیم اخلاق ششمین دوره رقابت‌های پاراتکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی نیز به تیم ملی مغولستان رسید.

در تمامی رقابت‌های فینال در ۵ وزن نماینده‌های ایران حضور داشتند و پاراتکواندو کاران کشورمان موفق به پیروزی در ۴ مسابقه از فینال‌ها نیز شدند. سعید صادقیان پور در مبارزه نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم برابر «بولور اردن گانبات» از مغولستان رنکینگ یک دنیا و دارنده ۵ طلای جهان را شکست داد و قهرمان شد.

فینال وزن ۸۰- این رقایت ها، تکرار دیدار نهایی مرحله نهایی گرندپری منچستر میان علیرضا بخت و «جئونگ هان جو» از کره جنوبی بود که در این دیدار حریف کره‌ای شکست منچستر برابر بخت را جبران کرد و طلا گرفت. حامد حق شناس نماینده سنگین وزن پاراتکواندو روند رو به رشد خود را ادامه داد و این بار در جام ریاست فدراسیون جهانی تهران عنوان قهرمانی را برای خود کرد.

در این دوره از مسابقات پاراتکواندوکاران اوزان ۵۸-، ۶۳-، ۷۰ -، ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم به مصاف هم رفتند که نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند

وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- محمد طاها حسن پور (ایران) ۲- اکماتوف (روسیه) ۳- صابیر زینالوف (آذربایجان) و پیونگانگ لی (کره جنوبی)

وزن ۶۳- کیلوگرم:

۱- سعید صادقیانپور (ایران) ۲- بولور اردن گانبات (مغولستان) ۳- بورژان کوشربایف (قزاقستان) و دانگ هو لی (کره جنوبی)

وزن ۷۰- کیلوگرم:

۱- امیر محمد حق شناس (ایران) ۲- عماد الدین خلیلف (آذربایجان) ۳- جائه چئوم ای اوم (کره جنوبی) و ویکتور مانوئل پالاسیوس (مکزیک)

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- جئونگ هان جو (کره جنوبی) ۲: علیرضا بخت (ایران) ۳- نورلان دومبایف (قزاقستان) و لوئیز ماریو ناجرا (مکزیک)

وزن ۸۰+ کیلوگرم:

۱- حامد حق شناس (ایران) ۲- علیشر قاریپولیف (قزاقستان) ۳- شاهمار قلیوف (آذربایجان) و احمد جبار (عراق)