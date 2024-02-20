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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برکات بسیاری داشت

اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برکات بسیاری داشت

شهرکرد-مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برخی برنامه‌های دیگر مانند اردوهای متنوع نیز برگزار می‌شد که برکات بسیاری به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه دور نخست و افتتاحیه دول جدید طرح ولایت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: معلمان همواره در بین افراد جامعه جایگاه والایی داشته و از احترام و حرمت خاصی برخوردار بوده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از آیت‌الله مصباح یزدی با عنوان استاد فکر یاد کردند، افزود: علامه مصباح یزدی در تاریخ تشیع تنها فردی بود که عصاره اندیشه دینی را مهندسی کرد تا افراد نقطه آغاز و پایان برای دستیابی به اندیشه اجتماعی را بشناسند و بدانند چگونه این اندیشه را امتداد دهند.

وی با اشاره به کتب ویژه طرح ولایت، ادامه داد: این کتب نیز توانایی مهندسی کردند فکر انسان را دارند همچنین موجب تقویت اندیشه افراد می‌شوند و درنتیجه فرد می‌تواند اندیشه‌هایی که در این زمان با آن‌ها مواجه می‌شود به خوبی تحلیل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: همزمان با اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برخی برنامه‌های دیگر مانند اردوهای متنوع نیز برگزار می‌شد که برکات و ثمرات بسیاری به همراه داشت البته اجرای طرح ولایت و این برنامه‌ها در استان ادامه خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه امتداد اندیشه طرح ولایت از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: به همین جهت پس از اتمام این طرح دختران به عنوان مربی وارد شبکه دختران حاج قاسم و یا دخترخاله‌ها شده و اندیشه‌های فراگرفته به ویژه الگو زن مسلمان ایرانی ایرانی را برای سایرین تبیین کردند.

کد مطلب 6033236

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