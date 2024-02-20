اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برکات بسیاری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه دور نخست و افتتاحیه دول جدید طرح ولایت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: معلمان همواره در بین افراد جامعه جایگاه والایی داشته و از احترام و حرمت خاصی برخوردار بوده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از آیت‌الله مصباح یزدی با عنوان استاد فکر یاد کردند، افزود: علامه مصباح یزدی در تاریخ تشیع تنها فردی بود که عصاره اندیشه دینی را مهندسی کرد تا افراد نقطه آغاز و پایان برای دستیابی به اندیشه اجتماعی را بشناسند و بدانند چگونه این اندیشه را امتداد دهند.

وی با اشاره به کتب ویژه طرح ولایت، ادامه داد: این کتب نیز توانایی مهندسی کردند فکر انسان را دارند همچنین موجب تقویت اندیشه افراد می‌شوند و درنتیجه فرد می‌تواند اندیشه‌هایی که در این زمان با آن‌ها مواجه می‌شود به خوبی تحلیل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: همزمان با اجرای طرح ولایت در چهارمحال و بختیاری برخی برنامه‌های دیگر مانند اردوهای متنوع نیز برگزار می‌شد که برکات و ثمرات بسیاری به همراه داشت البته اجرای طرح ولایت و این برنامه‌ها در استان ادامه خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه امتداد اندیشه طرح ولایت از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: به همین جهت پس از اتمام این طرح دختران به عنوان مربی وارد شبکه دختران حاج قاسم و یا دخترخاله‌ها شده و اندیشه‌های فراگرفته به ویژه الگو زن مسلمان ایرانی ایرانی را برای سایرین تبیین کردند.