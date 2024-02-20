مسوولان شهرستان دشتستان خدمات دولت را اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی سه شنبه شب در جمع هیأت‌های اجرایی، نظارت بر انتخابات، نمایندگان فرماندار در حوزه‌های اخذ رأی و جمعی از جوانان و رأی اولی‌ها بخش سعدآباد اظهار داشت: انتخابات را با تکیه بر مردم برگزار خواهیم کرد و برگزاری چنین انتخاباتی صحت و سلامت را برای عموم تضمین می‌کند.

فرماندار دشتستان افزود: اولویت اصلی ما بر اساس بی طرفی با لحاظ کردن امنیت، سلامت و مشارکت عمومی خواهد بود و به هیچ وجه حمایت از کاندید خاص و یا گروه و جناحی نخواهیم کرد.

رئیس ستاد برگزاری انتخابات شهرستان دشتستان از هیأت‌های اجرایی خواست در زمان باقیمانده سطح اطلاعات و آگاهی خود را نسبت به قوانین اجرای انتخابات بیشتر و از بدو شروع اخذ رأی تا پایان شمارش نهایی نتیجه انتخابات فرایند قانونی را مد نظر داشته باشند.

وی تعامل بین هیأت‌های اجرایی و نظارت را زمینه‌ی سالم سازی فضای انتخابات عنوان کرد و گفت: به هر میزان که مردم در مشارکت سهم بیشتری داشته باشند، قدرت نظام جمهوری اسلامی در پیشرفت و توسعه کشور و جایگاه منطقه‌ای و بین المللی فراتر و با قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.

فرماندار دشتستان از مسؤولان دستگاه‌های اجرایی خواست بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود خدمات ۲ ساله دولت را تشریح و به اطلاع عموم برسانند، زیرا که حق مردم دانستن و آگاهی از تلاش‌های ۲ ساله دولت سیزدهم است.

بنافی زمینه حضور رأی اولی‌ها در انتخابات را به مجموعه آموزش و پرورش توصیه و در ادامه افزود: دشمن از ماه‌ها قبل تا کنون به صورت گسترده با تبلیغات مسموم خود سعی کرده است که خدمات دولت سیزدهم را با هدف مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند کم رنگ و بی ارزش جلوه بدهند و این وظیفه ما مسؤولان است که آنچه در این ۲ سال با تلاش جهادی آغاز و یا افتتاح شده به منظور تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی کنیم.

وی گفت: در بخش سعدآباد ۳۴ حوزه اخذ رأی در نظر گرفته شده، که ۴ حوزه آن سیار است.