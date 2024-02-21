آیت الله علیرضا اسلامیان کاندیدا ششمین دوره از مجلس خبرگان رهبری از استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۸ سال مردم استان چهارمحال و بختیاری به من لطف کردند و من را به عنوان نماینده خودشان در مجلس خبرگان انتخاب کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم این استان برای من بسیار ارزشمند می‌باشد و بنده به آنها لطف بیکرانی دارم تصریح کرد: به من پیشنهاد شد که از تهران کاندید بشوم اما من همیشه این را گفته و می گویم که یا نمی آیم یا اگر آمدم قطعاً از استان چهارمحال و بختیاری ثبت نام می‌کنم چراکه خلاف ادب است که نسبت به این استان بی تفاوت باشم و بی وفایی کنم و خود را در معرض رأی استانی غیر از چهارمحال و بختیاری قرار دهم.

اسلامیان از بد اخلاقی‌های فضای مجازی و انتشار خبرهای دروغ و کذب شکایت کرد و گفت: در فضای مجازی از زبان بنده گفته‌اند که من احتیاجی به رأی مردم ندارم در صورتی که این حرف را هیچگاه بنده نزده و نمی زنم چراکه نظر و رأی مردم برای بنده بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال تخریب و گرفتن اعتماد مردم هستند اذعان داشت: آن‌هایی که انحراف فکری دارند دل به این انتخاب خیلی بسته‌اند و نمی‌خواهند مشارکتی در این راستا وجود داشته باشد و امیدوارم این آرزو را با خود به گور ببرند.

اسلامیان خاطر نشان کرد: اصلی ترین وظیفه خبرگان انتخاب رهبر است و حجت شرعی ندارم که جواب منفی به خواست این مردم بدهم به همین خاطر در همان روز اول ثبت نام کرده و حضورم را اعلام کردم.

به وظیفه خودم که حمایت از رهبری باشد به خوبی عمل کرده‌ام

کاندید ششمین دوره از مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: رسانه‌های معاند به دنبال این بوده‌اند که چند نفری در مجلس خبرگان نباید ورود کنند که یکی از آنها بنده بودم و این خود نشان از آن دارد که به وظیفه خودم که حمایت از رهبری باشد به خوبی عمل کرده‌ام و با همه بی قابلیت‌ها در مقابل حضرت سرافکنده نباشم.

اسلامیان یادآور شد: ظرفیت مجلس خبرگان را قانون تعیین کرده است عده‌ای از وظیفه خبرگان سو استفاده می‌کنند یا قانون را نخوانده‌اند یا می‌دانند اما به دنبال تخریب آن هستند، دو وظیفه برای خبرگان پیش بینی شده اگر نیازی بود و خدایی نکرده رهبری وجود نداشت باید انتخاب رهبر کند و دوم نظارت بر تداوم شرایط رهبری می‌باشد و این عین قانون است.

وی در ادامه گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند نظارت بر افعال رهبری است شرایط رهبری چند چیز است خبرگان باید رصد کند که رهبری کسالتی نگیرد که اجتهاد را از دست بدهد، رهبری جوری نباشد که در مسائل بزرگ نتواند تصمیم بگیرد و مسائلی از این قبیل که مجلس خبرگان تا کنون این شرایط را به خوبی انجام داده است.

اسلامیان اذعان داشت: از ابتدا ۱۸ سال پیش که وارد مجلس خبرگان شدم در آن شرایط برخی از سیاسیون به دنبال این بودند که مسئولین و مجریان را مورد مطالبه قرار دهند و از آنها سوال کنند اگر مسئولین خواستند که گزارش کار بدهند بیایند و از آنها سوالات کذایی پرسیده شود.

انتقادها را آرام و بدون هیچ‌گونه تنشی در گوش مسئول باید خواند

کاندید ششمین دوره از مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب تنها به دنبال این هستند که آرامش را به کشور بدهند گفت: اگر مشکلی در جامعه وجود دارد باید به خود مسئول گفت و متذکر شد نباید به کف خیابان و میدان برسد که این کار بیشتر آرامش را بر هم میزند.

اسلامیان با اذعان بر اینکه انتقاد واقعی آن است که انتقال مشکلات مردم به مسئولین صورت گیرد بیان داشت: اگر در بین جامعه شاهد کاستی‌ها بودیم وظیفه عقلانی ما این است که به مسئول آن را انتقال دهیم تا در جهت رفع آن چاره‌ای اندیشی کند، نباید این انتقاد به صورت میدانی و در کف جامعه باشد که دچار هیجان شود و قطعاً" اگر انتقاد در گوش مسئول خوانده شود تأثیر گذاری بیشتری نیز خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: باید همه کارها و اقداماتی که انجام می‌دهیم برای رضایت خداوند و با شأن انسانیت انجام دهیم و در کارهایمان مراقبت کنیم که به اسلام ضربه‌ای وارد نشود.

اسلامیان با تاکید بر اینکه پیشرفت‌ها را باید ارزیابی کنیم و بر اساس آن از دستگاه مربوطه مطالبه صورت گیرد گفت: برخی‌ها فرهنگ مطالبه گرییشان آمیخته با فرهنگ غرب است، مطالبات ما باید بر اساس مبانی اسلامی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: مسائل اقتصادی، قدرت خرید مردم، تقسیم ثروت، مبارزه با فقر، حراست از انقلاب و … از جمله مواردی است که معمولاً مطالبه می‌شود.

عمده نطق‌های بنده در خصوص مسائل فرهنگی و اقتصادی است

کاندید مجلس خبرگان گفت: عمده نطق‌هایی که دارم در خصوص مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و هرکجا صدای من رسیده از حقوق مردم دفاع کرده‌ام.

وی اذعان داشت: یکی از مسائل این استان آب بود که سعی کرده‌ام در هرجایی که نیاز باشد آن را مطرح کنم اما ایجاد تنش نکنم و طوری صحبت کنم که مجریان امر تضعیف نشوند.

رسانه‌ای نداشته و ندارم و دنبال آن هم نیستم

اسلامیان یادآور شد: در طول ۱۸ سالی که نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان بوده‌ام سعی کرده‌ام به دورترین نقاط چهارمحال و بختیاری حضور پیدا کنم و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوم و آنها را انتقال دهم.

وی ایجاد امید در جامعه را یک امر مهم و کلیدی خواند و ادامه داد: در کنار انتقادها باید خوبی‌ها را نیز مطرح و آن را بیان کرد تا بدین گونه امید در جامعه تزریق شود.

اسلامیان با تاکید بر اینکه یک سری موارد وجود دارد که بسیار مهم هستند و باید پیگیر آنها بود گفت: مجلس خبرگان وظیفه مطالبه گری از دستگاه‌ها را دارد و بنده در زمان مناسب آنها را نیز بیان کرده‌ام.

تبیین وظیفه دینی و شرعی ما است

کاندید مجلس خبرگان گفت: سرتاسر اسلام تبیین است و اینکه مقام معظم رهبری بر آن تاکید فراوان دارند به خاطر سفارش دین اسلام است.

اسلامیان اظهار کرد: دشمن هزاران برابر تبلیغ می‌کند و با شگردهای تبلیغاتی به خورد مردم می‌دهد و این ضعف ما است که نتوانسته‌ایم در مقابل آنها ایستادگی و با تبیین کردن به مردم بفهمانیم که شگردهای آنها دروغ است پس باید گفت در اینجا ضرورت جهاد تبیین مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: جهاد تبیین از واجبات دین است و از واضحات عقل که ای کاش فرصتی اتفاق می‌افتاد که همه مسائل را برای مردم تبیین کرد.

اسلامیان یادآور شد: مباحث علمی نه با صلوات و نه با تکبیر و صوت و کف حل می‌شود بلکه در یک فضای آرام و سکوت باید سوالات را مطرح کرد و جواب‌های قانع کننده داده شود در واقع اگر محیطی آرام برای مسائل فراهم می‌شد بسیاری از مشکلات نیز قابل حل بود.

وی با اذعان بر اینکه مردم چهارمحال و بختیاری بسیار فهیم و با بصیرت هستند گفت: مشکلات این مردم باید به صورت شفاف بیان و از مسئولین مطالبه شود.

اسلامیان عنوان کرد: برای آنکه مردم حضور حداکثری داشته باشند باید ایجاد امید کرد و اجازه مسموم کردن فضا را به یک عده نداد، دشمنان داخلی تلاششان بر این است که سرمایه گذاری‌هایی را انجام دهند که نگذارند مردم مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در زمینه انتخابات بسیار حساس است گفت: نباید اجازه میدان داری به دشمنان را داد.

اسلامیان خاطر نشان کرد: قطعاً مشکلات و کمبودهایی خصوصاً در راستای مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد اما با نرفتن پای صندوق‌های رأی هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد.

شرع می‌گوید با بصیرت انتخاب کنیم با شعار انتخاب نکنیم

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نباید شعارهایی را بدهند که نتوانند به آن عمل کنند گفت: از هر مسئولی مسئولیتش را بخواهید نکند شعارهای دروغ به مردم بدهید و خود را بدهکار مردم کنید.

اسلامیان با تاکید بر اینکه نقص‌ها را چشم پوشی نکنید و مشکلات را ماله نکشید گفت: برای مشکلات راه حل ارائه کنید و برای مردم توضیح دهید، مشارکت نکردن باعث حل مسائل نمی‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مردم پشت نظام بمانند که اگر میدان را خالی کنند قطعاً دشمن در کمین خواهد ماند، همه ما در قبال دادن رأی مسئول هستیم و در پیشگاه خدواند باید پاسخگو باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسلامیان (زاده ۱۳۳۷ در قم) مجتهد، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان است.

وی نماینده مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری است.

او با کسب ۲۵۰ هزار رأی در انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برای بار دوم به نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری رسید.

وی در حال حاضر نیز کاندیدا ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری چهارمحال و بختیاری می‌باشد.