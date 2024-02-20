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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۳۵

کودک ۹ ساله در ایالت یوتا یک عضو خانواده را به ضرب گلوله کشت

کودک ۹ ساله در ایالت یوتا یک عضو خانواده را به ضرب گلوله کشت

پلیس ایالت یوتای آمریکا یک کودک ۹ ساله را به اتهام قتل یکی از اعضای بالغ خانواده‌اش بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال (شبکه رادیویی)، پلیس شهر توئل در ایالت یوتای آمریکا از بازداشت یک کودک ۹ ساله خبر داد که گفته می‌شود یکی از اعضای بزرگسال خانواده‌اش را به ضرب گلوله کشته است.

به گفته پلیس محلی، واحد اورژانس پس از حضور در محل حادثه مردی ۳۲ ساله را در حال خونریزی از ناحیه سر پیدا می‌کند که ظاهراً ناشی از شلیک گلوله بوده است.

قربانی بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود اما به‌دلیل شدت جراحت، در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

پلیس توئل جزییات زیادی از این پرونده ارایه نداده و مشخص نکرده که قربانی با این کودک چه نسبتی داشته است.

کد مطلب 6033331

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