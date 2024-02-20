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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۰۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی:

زلزله ۳.۹ ریشتری شهرستان خوی آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت

زلزله ۳.۹ ریشتری شهرستان خوی آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:زلزله ۳.۹ ریشتری شهرستان خوی آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت.

حمید محبوبی در گفت گو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات زمین لرزه در خوی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر خوی در شهر خوی و روستاهای اطراف این شهرستان ارزیابی‌های اولیه را انجام دادند.

وی ادامه داد: طی ارزیابی‌های انجام شده، در این زلزله خسارات جانی و مالی وجود نداشت.

محبوبی گفت: آماده باش هلال‌احمر آذربایجان غربی در شعب خوی، سلماس، چایپاره، چالدران، ارومیه و همچنین پایگاه‌های امداد و نجات سراسر استان ادامه دارد.

سه شنبه یکاسفند ماه ۱۴۰۲؛ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین، ساعت ۲۳:۱۴:۱۰ در خوی به وقوع پیوست.

کد مطلب 6033333

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