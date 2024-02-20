شکست «برنتفورد» برابر «منچسترسیتی» در حضور سامان قدوس

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس، شامگاه سه شنبه از ساعت ۲۳ تیم‌های فوتبال «منچستر سیتی» و «برنتفورد» به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر «منچسترسیتی» به پایان رسید.

تک گل این دیدار را «ارلینگ هالند» در دقیقه ۷۱ به ثمر رساند.

سامان قدوس ملی پوش ایرانی برنتفورد در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و با ورود به بازی در دقیقه ۸۹ تنها یک دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرد.

سیتی با این پیروزی ۵۶ امتیازی شد و با یک امتیاز کمتر نسبت به لیورپول در رده دوم لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. برنتفورد هم با ۲۵ امتیاز در رده چهاردهم حضور دارد.