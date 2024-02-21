حاکمیت باید سلامت مردم را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، در افتتاحیه دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت، نسبت به همکاری قوه قضائیه با مراکز و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت محور با هدف ارتقای سلامت عمومی مردم اعلام آمادگی کرد و افزود: بهداشت و سلامت یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در شریعت اسلام است.

به گفته معاون اول قوه قضائیه، هر آنچه در خصوص موضوعات سلامت محور در دنیا مطرح می‌شود، ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و دین مشخصاً برای آن توصیه‌هایی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با مراجعه به روایات پیامبر گرامی و سیره زندگی ائمه معصومین، گنجینه ارزشمندی از دستورالعمل‌های پزشکی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها را در اختیار خواهیم داشت.

مصدق با بیان اینکه با مراجعه به منابع مذکور دانشمندانی چون ابن‌سینا ظهور کردند، ادامه داد: سهم قابل توجهی از دستاوردهای پزشکی مدرن متعلق به این دانشمند بزرگ است و پزشکی امروز مدیون نظرات ابن‌سینا است.

وی به تحولات گسترده و عظیم کمی و کیفی علم پزشکی، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی کمتر از نیم قرن، به اندازه تمام تاریخ مکتوب ایران، در زمینه پزشکی پیشرفت داشته‌ایم، این دستاورد در سایه تخصص پزشکان و اندیشمندان ایرانی صورت گرفته که باید به این دانشمندان تبریک گفت.

مصدق یادآوری کرد: امنیت، آرامش و سلامت از جمله حقوقی هستند که باید حاکمیت آنها را برای مردم تأمین کند، زمانی که بهداشت و سلامت به عنوان حق اصلی مردم مطرح می‌شود، باید متولیان این حوزه و تمام ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط پای کار باشند.

به گفته معاون اول قوه قضائیه حقوق سلامت علاوه بر اینکه تبدیل به رشته‌ای مستقل شده ماهیت بین رشته‌ای نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی به بهداشت و سلامت موضوعی جدی است، اضافه کرد: بر اساس قواعد بین‌المللی کارکنان بهداشت و درمان و همچنین تجهیزات پزشکی و درمانی تحت حمایت هستند و نباید مورد تعرض قرار گیرند و متأسفانه این در حالی است که در غزه به بیمارستان‌ها حمله شد و حتی کشورهای همراه با اسرائیل این حملات را محکوم کردند، چرا که افکار عمومی این جنایات را نمی‌پذیرد.

مصدق، صیانت از حقوق عامه، رسیدگی قضائی و حمایت از به روزرسانی قوانین را از جمله وظایف قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: به طور مثال برخی قوانین اساساً موضوعیت ندارند یا برای برخی مجازات متناسب با جرم پیش‌بینی نشده بنابراین تدوین و اجرای سند تحول قوانین در قوه قضائیه در دست تدوین و اجرا است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به لزوم اجرای متناسب مجازات با جرم، گفت: مجازات‌ها باید متناسب با جرم، بازدارنده و با هدف رفع مشکلات جامعه در نظر گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد که کمسیونی مشترک، متشکل از نمایندگان وزاتخانه‌های و معاونت‌های مرتبط در این راستا ایجاد شود.

معاون اول قوه قضائیه در پایان بر روح پاک شهدای سلامت که در دوران سخت کرونا به مقام والای شهادت نائل آمدند درود فرستاد و افزود: در واقع این افراد در خط مقدم مبارزه با این ویروس بودند و ایثارگرانه به یاری مردم شتافتند، لازم است برای زنده‌نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان ضمن مستندنگاری، همایش‌ها و مراسمی در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شود تا همیشه یاد و ایثار شهدای سلامت در تاریخ زنده بماند.