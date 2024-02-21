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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۵

مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ:

۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع سیمرغ تخریب شد

۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع سیمرغ تخریب شد

سیمرغ- مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ از قلع و قمع ۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع شهرستان خبر داد.

علی طالبیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از قلع و قمع ۱۵ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۱۵ فقره دیوارکشی و ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای اخته چی، خراط کلاً و زیارکلا قلع و قمع شد.

وی افزود: به استناد ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور تداوم بهره وری از اراضی زراعی و باغ‌ها از تاریخ تصویب قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

کد مطلب 6033467

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    نظرات

    • حسن IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      پیشگیری بهترازدرمان است

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