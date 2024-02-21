تلاش «گریزمان» برای حضور در تیم فوتبال المپیک فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس تابستان سال آینده برگزار خواهد شد و تیم‌های فوتبال جهان، خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کنند. تیم‌های فوتبال حاضر در بازی‌های المپیک از بازیکنان زیر ۲۳ سال تشکیل می‌شوند اما طبق قوانین این رقابت‌ها، هر تیم می‌تواند از حضور ۳ بازیکن بالای ۲۳ سال بهره مند شود به همین دلیل ستاره‌های زیادی در دنیای فوتبال برای رسیدن به این رقابت‌ها تلاش می‌کنند.

«آنتوان گریزمان» ستاره فرانسوی تیم فوتبال اتلتیکومادرید از جمله کسانی است که قصد دارد شانس حضور در المپیک را داشته باشد و نظر «تیری هانری» سرمربی تیم المپیک فرانسه را جلب کند.

به گفته پایگاه خبری فرانسوی «۲۰minutes» این ستاره ۳۲ ساله فرانسوی قصد دارد برای رسیدن به تیم المپیک فرانسه تمام تلاشش را به کار بگیرد.

گریزمان پیش از این در اظهار نظری در این خصوص از تصمیمش برای صحبت با مدیران اتلتیکو مادرید و راضی کردن آنها برای صدور مجوز حضورش در المپیک پرده برداشته بود و برگزاری مسابقات المپیک در فرانسه را یک فرصت بزرگ برای حضور در این تیم توصیف کرده بود.

علاوه بر گریزمان، کیلیان امباپه هم دیگر ستاره فرانسوی است که تمایلش را برای حضور در تیم المپیک فرانسه اعلام کرده بود و گفته می‌شود یکی از شروط او برای عقد قرارداد با رئال مادرید این است که این باشگاه اسپانیایی مجوز حضور او در المپیک را بدهد.

مسابقات المپیک در روزهای «فیفا دی» برگزار نمی‌شود و به همین دلیل بازیکنانی که در این رویداد شرکت خواهند کرد باید اجازه تیم‌های باشگاهی خود را کسب کنند.