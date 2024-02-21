به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی صبح چهارشنبه در کارگروه استانی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از آماده سازی و شروع عملیات کاشت در عرصه ۱۰۰ هکتاری توسعه کمربند سبز بجنورد خبر داد.

وی در ادامه افزود: این کار با مشارکت شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و در ۸ اسفند و ۱۵ اسفند کاشت نهال انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: هر دستگاهی که امکاناتی دارد با اداره کل منابع طبیعی هماهنگی لازم را انجام دهد تا از حداکثر ظرفیت استان جهت محقق شدن طرح در بازه زمانی مفید جهت کاشت استفاده شود.

رشیدی تصریح کرد؛ با هدف ترویج فرهنگ درخت و درختکاری و آموزش‌های کاربردی به دانش آموزان اولین نهالستان مدرسه با تولید ۲۰۰۰ اصله نهال جنگلی در مدرسه ابتدایی افق بجنورد ایجاد شد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره‌های مختلف در آموزش و پرورش برای کاشت درخت خبر داد.